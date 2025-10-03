Yeni Şafak
Gana'da M çiçeği vaka sayısında artış: Son tespit edilenlerle 583'e çıktı

Gana'da M çiçeği vaka sayısında artış: Son tespit edilenlerle 583'e çıktı

AA
Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.
Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Gana'da mayıs ayından bu yana M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısı 583'e yükselirken, son tespit edilen 18 yeni vakayla birlikte salgın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 583'e yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni M çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan Gana, hükümetin salgını kontrol altına alma çabalarını desteklemesi beklenen yaklaşık 33 bin M çiçeği aşısının ülkeye ulaşmasını bekliyor.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.


