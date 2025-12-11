Gana'dan İsrai'e misilleme: Dışişleri Bakanlığı 'Son derece kışkırtıcı ve kabul edilemez' deyip sınır dışı etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gana, Tel Aviv'deki yetkilileri Ben Gurion Havalimanı'nda Ganalı yolculara "kötü muamele" yapmak ve üç vatandaşını "haksız yere sınır dışı etmekle" suçlamasının ardından, misilleme olarak Çarşamba günü üç İsrailliyi sınır dışı etti.





Açıklamada, Gana hükümetinin vatandaşlarına İsrail tarafından yapılan muamele sonrasında "misilleme yapmak zorunda kaldığı" belirtildi. Bakanlık, "Gana hükümeti, kendi vatandaşlarının ve diğer ülkelerin vatandaşlarının onurunu korumaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.





Açıklamada, büyükelçinin ülke dışında olması nedeniyle Gana'nın İsrail'in Accra Büyükelçiliği'ndeki geçici başkanını çağırdığı ve her iki hükümetin de anlaşmazlığa "dostane" bir çözüm arama konusunda anlaştığı belirtildi. Ayrıca, Gana'nın kendi vatandaşlarına saygı ve onurla davranılmasını beklediği, tıpkı diğer hükümetlerin Gana'dan kendi vatandaşlarına saygı ve onurla davranılmasını beklediği belirtildi.





Çarşamba günü erken saatlerde Accra, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda birçok yolcunun gözaltına alınması veya sınır dışı edilmesinin ardından vatandaşlarına yönelik "insanlık dışı" muameleyi kınadı ve karşılıklı önlemler almayı değerlendirdiğini söyledi.





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ganalı yolcuların Pazar gününden bu yana "kasıtlı olarak hedef alındığı ve insanlık dışı ve travmatik muameleye maruz bırakıldığı" belirtildi. Açıklamada, aralarında bir parlamento heyetinin dört üyesinin de bulunduğu yedi vatandaşın "haklı" bir gerekçe olmaksızın gözaltına alındığı ve ancak saatler süren diplomatik müdahaleden sonra serbest bırakıldığı, diğer üçünün ise sınır dışı edildiği kaydedildi.

Son derece kışkırtıcı ve kabul edilemez

Bakanlığın açıklamasına göre, parlamento heyeti Tel Aviv'de uluslararası bir siber güvenlik konferansına katılırken, sınır dışı edilen üç yolcu ise ilk müsait uçakla Gana'ya döndü. Açıklamada, "İsrail yetkililerinin bu kınanması gereken davranışı son derece kışkırtıcı ve kabul edilemezdir" denildi.





Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Çarşamba günü erken saatlerde Accra'daki İsrail Büyükelçiliği yetkililerini çağırarak, duydukları hoşnutsuzluğu "mümkün olan en sert şekilde" dile getireceği belirtildi.





Bakanlık, İsrail hükümetinin Gana büyükelçiliğinin vatandaşlarının sınır dışı edilmesinde işbirliği yapmadığı yönündeki iddiasının "tamamen dayanaksız" olduğunu belirterek, Tel Aviv'deki misyonun duyarlı davrandığını ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini sözlerine ekledi.





Gana ve İsrail, Gana'nın 1957'deki bağımsızlığının ardından diplomatik ilişkiler kurdu. 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Gana, diğer Afrika ülkeleriyle birlikte Tel Aviv ile bağlarını kopardı. Ancak ilişkiler 1994'te yeniden kuruldu ve o zamandan beri düzenli seyahat ve işbirliği devam etmektedir.







