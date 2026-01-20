Gannuşi bin gündür işkence altında

Gannuşi, “Devlete karşı komplo” suçlamasıyla 17 Nisan 2023’te evine baskın yapılarak tutuklanmış ve daha sonra hakkında çeşitli davalardan hapis kararı çıkarılmıştı. Nahda Hareketi, tutuklanmasının üzerinden bin gün geçmesi münasebetiyle Gannuşi’nin hapishaneden gönderdiği mektubu yayınladı. Gannuşi, mektubunda “tutukluluğunun çeşitli tarafların demokratik ilkelere bağlılık konusunda ne kadar samimi olduklarını ortaya koyduğuna” değinerek, “istibdat ve ayrımcılık, aynı madalyonun iki yüzüdür” ifadelerine yer verdi. Gannuşi, mektubunda ayrıca, Tunus’un özgürleşmesi için barışçıl mücadelenin sürdürülmesi çağrısını yineledi. Öte yandan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz 2021’de istisnai tedbirleri ilan etmesinden sonra siyasilere yönelik başlayan tutuklama dalgası sürüyor. Tunus Başsavcılığı, 2024 yılında Cezayir’de tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde Tunus’a iade edilen avukat ve eski milletvekili Seyfuddin Mahluf hakkında devlete komplo suçlaması ve 5 yıl hapis talebiyle tutuklama emri çıkardı.