Dünya Garada PKKya artık yer yok
ORTADOĞU

Gara'da PKK'ya artık yer yok

29 Mayıs 2019’da başlayan operasyonlarla Irak’ın kuzeyinde Sinat, Haftanin, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesini PKK’dan temizleyip 40’a yakın üs bölgesi kuran Mehmetçik, ‘Pençe Kartal-2’ ile daha derindeki Gara’ya indi. Kandil’den Sincar’a uzanan lojistik hattının ortasında bulunan Gara’da artık PKK’ya yer yok.

Kıymet Sezer Şahin Şen Yeni Şafak
TSK, Gara’da, SİHA-İHA ve savaş uçaklarıyla 50’den fazla hedefin imha edildiğini duyurdu.
TSK, Gara’da, SİHA-İHA ve savaş uçaklarıyla 50’den fazla hedefin imha edildiğini duyurdu.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen hava destekli ‘Pençe-Kartal-2’ devam ediyor. 29 Mayıs 2019’da başlayan seri halde devam eden Pençe 1-2-3 ve Pençe-Kartal operasyonlarıyla sınır hattındaki kampları temizleyerek Sinat, Haftanin, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesini 40’a yakın üs bölgesi ile kontrol altına alan TSK, şimdi 35 km derindeki Gara bölgesine indi.

YENİDEN TOPLANDILAR

Bölgeye ilk hava harekatı geçtiğimiz yıl eylül ayında düzenlenmişti. Örgütün bölgedeki elebaşı, çok sayıda terörist öldürülmüştü. Ağır darbe yiyen örgüt, daha derinlere çekilse de bölgedeki derin mağaralar temizlenememişti. Ancak bahar aylarının yaklaşması ile örgüt üyelerinin yeniden Türkiye’ye sızmak yeniden bölgede toplanması ile düğmeye basıldı.

NÜFUZ EDİCİ BOMBA

40’tan fazla uçağın katıldığı hava harekâtında barınak, sığınak, mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ve mağaraların da aralarında bulunduğu 50’den fazla hedef imha edilmiştir. İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları’nın da görev aldığı hava harekatında mağaraları yok etmek için nüfuz edici bombalar kullanıldı. Ardından da kara harekâtı düzenlendi.

DERİN VADİ VE UÇURUMLAR VAR

Derin vadi, uçurumlar ve dağ sıraları olduğu için bölgeye kara yoluyla değil hava birlikleri ile ulaşıldı. Ancak örgütü şaşırtmak amacıyla terörist örgütün beklentisi aksine harekât kuzeyden Türkiye tarafından değil, güneyden düzenlendi. Seçkin birlikler, dünyada çok az sayıda ordunun yapabileceği bir harekatla gece bölgeye indi. Mehmetçik, tek tek mağaraları temizlemeye başladı. Yerel kaynaklar, sızma/baskın hazırlığı yaparken şok baskınlar yiyen örgütün şokta olduğunu çok sayıda teröristin da yaralandığını belirtiyor.

SIZMADAN ÖNCEKİ SON DURAK

TSK’nın terörden arındırmak harekat düzenlediği Gara bölgesi stratejik bir öneme sahip. Örgüt TSK’nın operasyonları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki silah ve mühimmatı bu bölgeye taşıdığı belirtiliyor. Sınır hattında bulunan Zap, Avaşin ve Basyan bölgesindeki terör unsurları da lojistik ve eleman desteğini Gara bölgesinden alıyor.

BÖLGEYE GİREMEYECEK

Kandil’den gelerek Türkiye’yi sızmak isteyen teröristlerin sınır kamplarından önceki son durağı Gara bölgesi oluyor. Gara aynı zamanda Kandil’den Sincar’a uzanan lojistik hattının ortasında olduğu, bölgenin temizlenmesi ile Sincar’ın da baskı altına alınacağı dile getiriliyor. Labirent gibi mağara sistemleri ve kara ile ulaşım imkanı olmadığı önce nokta operasyonları ile teröristlerin temizleneceği ardından da bölgede alan kontrolü sağlanacağı belirtiliyor. Bölgede ya doğrudan üs bölgeleri kurulması ya da Irakla işbirliğine gidilerek örgütün yeniden yapılanmasını engelleyecek tedbirler alınması masada.

Sızamadılar!

  • Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan “Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” denildi.

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OYNAT 01:35
Pençe-Kartal operasyonuna ait ilk görüntüler
Gece yarısı PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal Operasyonu'na ait ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşıldı.

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