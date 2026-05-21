Gazprom alarm verdi: Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk tarihi düşük seviyede

17:1121/05/2026, Perşembe
AA
Avrupa’nın enerji stoklarında kritik eşik.
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da yer altı doğal gaz depolarına dolum hacimlerinin, ölçüm tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarına yapılan gaz enjeksiyonundaki düşük seyrin bu ay da sürdüğü belirtildi.

Depolara 18 ve 19 Mayıs'ta yapılan gaz enjeksiyonunun söz konusu dönem için ölçüm tarihinin en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçtiğine işaret edilen açıklamada, Avrupa'daki gaz fiyatlarının da depoların doldurulmasını desteklemediği kaydedildi.

Açıklamada, Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'deki gelecek kışa yönelik fiyatların ortalamanın belirgin şekilde üzerinde seyrettiği, şirketlerin gazı depolamak yerine spot piyasada değerlendirdiği ifadesine yer verildi.

Orta Doğu’daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
