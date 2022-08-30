Dünya Gazprom Fransaya verdiği gazı tekrar azalttı
AVRUPA

Gazprom Fransa'ya verdiği gazı tekrar azalttı

Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Fransa'ya sevk edilen gazın akışında tekrar azaltmaya gideceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Gazprom Fransaya verdiği gazı tekrar azalttı
Arşiv.

Engie’dan yapılan açıklamada, Gazprom'un "taraflar arasında sözleşmenin uygulanması konusundaki anlaşmazlığı” gerekçe göstererek Fransa’ya gaz sevkiyatında derhal kısıtlamaya gideceği konusunda kendilerini bilgilendirdiği belirtildi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Gazprom'un Rusya’dan Fransa’ya gaz sevkiyatında ciddi ölçülerde kısıtlamaya gittiği belirtilen açıklamada, Fransa'ya gaz akışını son zamanlarda ayda 1,5 teravat saate düşürdüğüne işaret edildi.

Şirket, temmuzdan itibaren Rus gazının ithalatının, gaz tedariklerinin yüzde dördünü oluşturduğunu açıklamıştı.

Engie şirketi, elektrik tedariğinin yanı sıra gaz konusunda Fransa'nın ana sağlayıcısı konumunda yer alıyor.

Öte yandan Fransız otoriteleri gaz stoklarının yüzde 90 doluluk seviyesine ulaştığını açıklasa da Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Rusya'nın gaz akışını kesmesi ve tüketimin artması durumunda ülkede kışın gaz sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazprom: Gaz krizi artarak devam edecek
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Gazprom: Gaz krizi artarak devam edecek

Rus enerji devinden Avrupa'yı korkutacak tahmin: Metreküpü 4 bin doları aşacak
FOTOĞRAF 10
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Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 7,5 ayındaki doğal gaz üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.
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Öncü verilere göre, şirketin doğal gaz üretimi bu dönemde yüzde 13,2 gerileyerek 274,8 milyar metreküpe indi.
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Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da 1 Ocak-15 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,2 azalarak 78,5 milyar metreküp oldu.
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Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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Avrupa'da yüksek düzeyde seyreden doğal gaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilen açıklamada, \"Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2500 dolar barajını aştığını belirtmek gerekiyor. Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4000 dolar seviyesini geçecek.\" ifadeleri kullanıldı.
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Öte yandan Avrupa'da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192,18 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230,65 avroya yükseldi.
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 230 avrodan işleme açıldı.
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Doğal gazın geçen hafta salı günü 192,18 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 12.20'de 230,65 avroya çıktı. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı bir haftada yaklaşık yüzde 20 arttı.
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Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.
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Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.
Rus enerji devinden Avrupa'yı korkutacak tahmin: Metreküpü 4 bin doları aşacak
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2500 dolar barajını aştığını belirterek, "Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4000 dolar seviyesini geçecek.” açıklamasında bulundu.
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