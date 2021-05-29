Dünya Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett Şifayı yanlış yerde buldu
ORTADOĞU

Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett 'Şifa'yı yanlış yerde buldu

İşgalci İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarını aklamaya çalışan eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi yerine Pakistan'da yer alan bir hastanenin fotoğrafını paylaştı. Bennett, gerçek ortaya çıkmasına rağmen algı yaptığı videoyu kaldırmadı.

Haber Merkezi AA
Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett Şifayı yanlış yerde buldu
Naftali Bennett

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah'ı hedef aldı.

Mesajında Bennett, Hamas'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.

Yanlış hastanenin görselini paylaştı

İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.

Algı yaptığı paylaşımını silmedi

Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett'in Youtube hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti.

İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti
DÜNYA
İsrail basını katliamı itiraf etti: Haaretz gazetesinden 'öldürülen Gazzeli çocuklar' manşeti

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
OYNAT 00:59
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde, Filistinli kadınların bulunduğu bölmeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı. İçeride mahsur kalan kadınlar ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Avrupa Birliği'nde bir ilk: İsrail'in işgalini 'fiili ilhak' olarak tanımlayan ilk ülke oldu
DÜNYA
Avrupa Birliği'nde bir ilk: İsrail'in işgalini 'fiili ilhak' olarak tanımlayan ilk ülke oldu
Abone Ol Google News
Anadolu Efesten tarihi başarı

Anadolu Efes'ten tarihi başarı

Temsilcimiz, nefes kesen maçta finale kalmayı başardı.
Olimpiyatta şaşırtan skor: Kocaelispor birinci ligde

Olimpiyatta şaşırtan skor:
Kocaelispor birinci ligde

​Ezeli rakibini farklı yenerek şampiyon oldular.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşıya tebrik telefonu

​Bakanlık son 24 saatin verilerini açıkladı.

İstanbul <br>Boğazı'nda alarm

İstanbul
Boğazı'nda alarm

Trafik çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.