Gazze saldırısını savunan eski İsrail Savunma Bakanı Bennett 'Şifa'yı yanlış yerde buldu

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah'ı hedef aldı.
Mesajında Bennett, Hamas'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.
Yanlış hastanenin görselini paylaştı
İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.
Algı yaptığı paylaşımını silmedi
Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett'in Youtube hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti.