Gazze'de 11 bin kişi kayıp

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 11 binden fazla Filistinliden haber alınamıyor.
Aileler, yakınlarının ölü mü diri mi, enkaz altında mı yoksa İsrail’de gözaltında mı olduklarını bilmiyor. Gazze’de DNA örneklerinin analiz edileceği laboratuvar bulunmadığı, tıbbi kayıtların da sağlık altyapısının tahrip olması nedeniyle erişilemez durumda olduğu bildiriliyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), savaşın başından bu yana 13 binden fazla kayıp başvurusu aldığını açıkladı. Ateşkes kapsamında geçen ay Gazze’ye iade edilen bazı Filistinli cenazelerin kimliği ise açıklanmadı. Yerel yetkililer, İsrail’in kimlik bilgisi vermeden iki kamyon dolusu cenazeyi Gazze’ye teslim ettiğini, bunun “insani bir felaket” olarak nitelendirildiğini belirtti. İsrail’in ateşkesin başlamasından bu yana Gazze’ye iade ettiği 285 cenazeden yalnızca 86’sı ailelerince teşhis edilebildi. Diğerleri Deyr el-Belah’taki “kayıplar mezarlığına” defnedildi.
İKİ ARKADAŞTAN BİRİ ÖLÜ DİĞERİ KAYIP
Gazze kentinden Şevki el-Helu Ekim 2023’te insani yardım almak için gittiği sahil yolunda kaybolan binlerce kişiden biri. Ailesi, El-Helu’nun yardım sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak cenazesine veya resmi bir bilgiye ulaşılamadı. Geçen yıl eylül ayında 67 yaşındaki Abdulaziz Cude ve arkadaşı Cebr Musleh, Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarında zeytin hasadı için yola çıktı. Ertesi gün yapılan aramalarda Musleh’in cesedi, Cude’nin bisikleti ve eşyaları bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. Daha sonra yapılan aramalarda da herhangi bir iz bulunamadı.
İşkenceyle öldürülen oğlunu buldu
- İsrail’in Gazze Şeridi'ne iki yıl boyunca düzenlediği saldırılar sırasında kaybolan oğlu Mahmud’u arayan Filistinli anne Vehibe Şabbet, ateşkes sonrası İsrail tarafından teslim edilen 270 kimliği belirsiz ceset arasında oğlunu işkence edilerek öldürülmüş halde buldu. Şabbet, "Savaş boyunca onun hayatta olduğuna dair umudumuz vardı" dedi. Şabbet, oğlunu sağ kulağının arkasındaki ameliyat izinden tanıyabildiğini belirterek, "Yüzünde kırıklar, çenesinde ve yanağında çatlaklar vardı. Kaburgaları kırılmış, kaşından kan sızmış, baş parmağı kesilmiş, elleri hâlâ bağlıydı, ayakları zincirlerle yaralanmıştı. Boynunda ip vardı, muhtemelen idam edilmişti" diyerek oğluna yapılan işkenceleri dile getirdi.