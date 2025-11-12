Gazze'de 11 bin kişi kayıp

Aileler, yakınlarının ölü mü diri mi, enkaz altında mı yoksa İsrail’de gözaltında mı olduklarını bilmiyor. Gazze’de DNA örneklerinin analiz edileceği laboratuvar bulunmadığı, tıbbi kayıtların da sağlık altyapısının tahrip olması nedeniyle erişilemez durumda olduğu bildiriliyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), savaşın başından bu yana 13 binden fazla kayıp başvurusu aldığını açıkladı. Ateşkes kapsamında geçen ay Gazze’ye iade edilen bazı Filistinli cenazelerin kimliği ise açıklanmadı. Yerel yetkililer, İsrail’in kimlik bilgisi vermeden iki kamyon dolusu cenazeyi Gazze’ye teslim ettiğini, bunun “insani bir felaket” olarak nitelendirildiğini belirtti. İsrail’in ateşkesin başlamasından bu yana Gazze’ye iade ettiği 285 cenazeden yalnızca 86’sı ailelerince teşhis edilebildi. Diğerleri Deyr el-Belah’taki “kayıplar mezarlığına” defnedildi.