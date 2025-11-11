Hamas Goldin’i teslim etti sıra İsrail’de

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Goldin’in teslim edilmesinin Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimlerle sağlandığını duyurdu. İsrail ordusu, Goldin’in cesedinin bulunduğu Gazze’nin güneyindeki Refah’ta kalan 200 civarındaki Hamas savaşçısının tahliye edilmesini, cesedi bahane ederek engelliyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas savaşçılarının ancak öldürülerek ya da tutuklanarak oradan çıkmasına izin vereceği tehditlerini savuruyordu. Goldin’in cesedinin teslim edilmesinin ardından konuya dair bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Hadar Goldin’in naaşının 11 yıl sonra İsrail’e verilmesinin Türkiye tarafından başarıyla sağlandığını doğruluyoruz. Bu, yoğun diplomatik çabaların sonucudur. Goldin’in naaşının İsrail’e iadesi, Hamas’ın ateşkese açık bağlılığının bir yansımasıdır. Aynı zamanda tünellerde mahsur durumdaki yaklaşık 200 Gazzeli sivilin güvenli biçimde tahliyesi için de çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’in, Goldin’in cenazesinin teslimi karşılığında Refah kentinde mahsur kalan yaklaşık 200 Hamas mensubuna güvenli geçiş izni verilmesi önerisini hükümete sunduğunu aktardı. Haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu öneriye karşı çıktı.