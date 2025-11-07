Yeni Şafak
Hamas İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla teslim etti

23:447/11/2025, Cuma
IHA
İsrail, Hamas’tan 1 esirin cenazesini daha teslim alacak
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın Kızılhaç aracılığıyla bir İsrailli esirin cenazesini teslim ettiği ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Shin Bet (İsrail İç İstihbarat Servisi), Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki saldırılarda hayatını kaybeden bir İsrailli esirin cenazesini daha İsrail’e teslim etmek üzere Kızılhaç ekiplerine teslim ettiğini açıkladı.


Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda ölen esirlerin cenazelerini enkazlardan çıkararak İsrail’e teslim etmeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Shin Bet (İsrail İç İstihbarat Servisi) tarafından yapılan açıklamalarda, Hamas’ın bir İsrailli esirin cenazesini daha çalışmalarda işbirliği sağlayan Kızılhaç’a teslim ettiği bildirildi. İsrailli esirin cenazesinin kısa sürede Gazze Şeridi’ndeki İsrail askerlerine teslim edilmesi bekleniyor.



#İsrail
#Hamas
#Esir
