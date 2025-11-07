Yeni Şafak
Kudüs'te işgalci İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusu, dün Cideyra beldesinde yola molotofkokteyli atmak üzere olan iki kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.​​​​​​​
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeybatısında yer alan Kudüs’e bağlı Cideyra kasabasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın Sağlık Bakanlığından aktardığına göre, Kudüs’e bağlı Cideyra beldesinde yaşları 16 olan Muhammed Abdullah Teym ile Muhammed Reşad Fadl Kasım, İsrail askerlerinin açtığı yoğun ateş sonucu hayatını kaybetti.

Açıklamada askerlerin çocukların cenazelerini alıkoyduğu ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, beldede iki kişinin öldürüldüğünü bildirirken, Kudüs Valiliği ise İsrail güçlerinin gençleri Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında, Filistinli sivillerin evlerinin hemen yanında yoğun ateş altına aldığını kaydetti.

İsrail ordusu, dün Cideyra beldesinde yola molotofkokteyli atmak üzere olan iki kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.​​​​​​​

