İşgalci İsrail Batı Şeria’da zeytin toplayan Filistinlilere ekim ayından beri 340 saldırı gerçekleştirdi

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, yaptığı açıklamada konuyla ilgili bilgi verdi.

"İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasat mevsiminin başlamasından (ekim ayından beri) bu yana zeytin toplayanlara 340 saldırı düzenledi." bilgisini paylaşan Şaban, ekiplerinin kayıtlarına göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen saldırıların 62’sinin İsrail ordusu, 278’inin ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.