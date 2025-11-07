"Bu fiil dünyaya şunları göstermektedir, İsrail açık bir soykırım yapmaktadır. İsrail korkusundan çocukları öldürmektedir. İsrail'in saldırmayacağı hiçbir masum yoktur. İsrail bütün insanlar için tehdittir. Bildiğiniz üzere işlenen suçlar nedeniyle baromuz Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurularından sonra iki soykırımcı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı vermiştir. Bugün ise 6 yaşındaki Hind Receb isimli kız çocuğunun 335 kurşunla katledilmesi, Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin bombalanması, Küresel SUMUD Filosu aktivistlerine karşı işlenen suçlar nedeniyle suç duyurusunda bulunduk."