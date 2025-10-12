Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de acı bilanço: 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de acı bilanço: 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti

15:4012/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, 7'si ise önceki saldırılarda aldıkları yaralar sonucu yaşamını yitiren 124 kişinin naaşının ulaştığı belirtildi.
Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, 7'si ise önceki saldırılarda aldıkları yaralar sonucu yaşamını yitiren 124 kişinin naaşının ulaştığı belirtildi.

Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 124 kişinin naaşı ulaştırıldı. Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 806'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, 7'si ise önceki saldırılarda aldıkları yaralar sonucu yaşamını yitiren 124 kişinin naaşının ulaştığı belirtildi.

Ayrıca İsrail'in engellemeleri nedeniyle ulaşılamayan 33 yaralının da hastanelere getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 806'ya, yaralıların sayısının 170 bin 66'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu, henüz hastanelere ulaşamayan binlerce yaralı belirtiliyor.​​​​​​​

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

#Filistin
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM işçi alımı kurası çekildi mi, 262 engelli ve eski hükümlü alımı İŞKUR sonuçları ne zaman belli olacak?