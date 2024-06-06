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Dünya

Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki bir jeneratör devre dışı kaldı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ayakta kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, jeneratörlerden birinin arızalandığını bildirdi. Arızanın insanı felakete yol açabileceğini söyleyen yetkililer, onlarca yaralı ve prematüre bebeğin hayatını tehlikeye atabileceğini vurguladı.

07:37 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 07:39 - 6/06/2024 Perşembe
AA
Aksa Şehitleri Hastanesi
Aksa Şehitleri Hastanesi

ksa Şehitleri Hastanesi yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, jeneratörlerden birinin teknik arıza nedeniyle çalışmayı durdurduğu kaydedildi.


Bu durumun yoğun bakım odalarında ve elektrikle çalışan solunum cihazlarına bağlı onlarca yaralı, hasta ve prematüre bebeğin ölümüyle sonuçlanabilecek bir insani felaketin habercisi olduğu belirtildi.


Hastanede şu anda 700'den fazla yaralı ve hastanın tedavi edildiği ve Gazze'nin merkezi valiliğinde bir milyondan fazla insana ve yerinden edilmiş insana hizmet verildiği ifade edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye elektrik vermemesi ve Gazze Şeridi'nin tek elektrik santraline yakıt getirmemesi nedeniyle hastanenin 244 gündür aralıksız sadece iki jeneratörle çalıştığı dile getirildi.


Her iki jeneratörün de çalışma sürekliliğini sağlamak için düzenli bakım ve dinlenme sürelerine ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, İsrail jeneratörlere yedek parça girişini engellemekle suçlandı.


İmdat çağrısı

Gazze'deki hasta, yaralı ve çocukların kesin ölümden kurtarılması için uluslararası topluma, uluslararası kurum ve kuruluşlara, tüm Arap ve İslam ülkelerine "imdat çağrısı" yapılan açıklamada, çok geç olmadan hastaneye elektrik verecek jeneratörlerin hızlı bir şekilde sağlanması çağrısında bulunuldu.


Syrıca, Dünya Sağlık Örgütünden ve tüm uluslararası kuruluşlardan, hastanenin içinde bulunduğu tehlikeli koşulları incelemeleri, zorlu sağlık gerçeğini yakından incelemek ve bu krize derhal ve acilen müdahale etmek için harekete geçmeleri istendi.

#gazze
#Aksa Şehitleri Hastanesi
#saldırı
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