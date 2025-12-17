Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 394’e yükseldi

Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 394’e yükseldi

15:0917/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 393’e, yaralı sayısı bin 75’e yükseldi.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 393’e, yaralı sayısı bin 75’e yükseldi.

Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana toplam can kaybı sayısı 394’e yükseldi.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre
Gazze Şeridi’nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 393’e, yaralı sayısı bin 75’e yükseldi.
  • İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 668’e, yaralı sayısı 171 bin 152’ye ulaştı.
#Gazze
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
13 ilçede 8 saatlik su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi programı!