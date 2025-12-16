Yeni Şafak
Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail Batı Şeria'nın kuzeyinde 531 dönüm araziyi işgal etti

18:5116/12/2025, Salı
AA
Filistin Kurtuluş Örgütü, işgalci İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’de Filistinlilere ait 531 dönüm araziye el koyduğunu açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de "askeri amaçlı el koyma emirleri" yoluyla Filistinlilere ait 531 dönüm toprağı işgal ettiğini açıkladı.

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "güvenlik ve askeri amaçlar" bahanesiyle Filistin topraklarında "yol yapımı ve dikenli tel çitlerin kurulmasına yönelik" kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in bölgede bir güvenlik yolu yapma ve dikenli tel çitlerin kurulması amacıyla kentteki 531 dönümlük araziyi işgal ettiği kaydedildi.

Filistinli kurumlara ait veriler, İsrail’in “askeri amaçlarla el koyma” kararlarını benzeri görülmemiş düzeylerde artırdığını gösteriyor. Bunun, Filistin topraklarında mümkün olan en geniş şekilde ele geçirme amacını taşıdığı aktarılıyor.


