Soykırımcı İsrail Gazze'de 352 bin konutu yıktı

Soykırımcı İsrail Gazze'de 352 bin konutu yıktı

17:1516/12/2025, Salı
AA
Gazze'de yıkım
Gazze'de yıkım

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında 352 bin konutta geniş çaplı yıkıma yol açtığını ve bölgedeki yeniden imar sürecinin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Faik Biseysu, Filistin'in Sesi Radyosuna yaptığı açıklamada İsrail saldırılarının bölgede yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.


Biseysu,
"İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, 352 bin konutu etkileyen geniş çaplı bir yıkıma yol açtı. Bu konutların yaklaşık 200 bini tamamen yıkıldı."
dedi.

Bölgedeki yeniden yapılanma sürecinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Biseysu, bunlar arasında "altyapının tahrip edilmesi ve yaklaşık 60 milyon ton enkazın kaldırılması için gerekli malzemeler ile ağır iş makinelerinin bölgeye girişinin engellemesinin" yer aldığını vurguladı.


Biseysu, İsrail'in bazı malzemelerin farklı amaçlarla kullanılabileceği iddiasıyla Gazze'ye girişine izin vermemesinin yanı sıra çadır dahil olmak üzere temel barınma malzemelerinin girişini de engellediğini kaydetti.

"Enkazı kaldırılmak imkansız hale geldi"


İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki ağır iş makinelerinin yüzde 90 ila 95'ini tahrip ettiğini anımsatan Biseysu, iş makinelerinin yokluğunda enkazın kaldırılmasının imkansız hale geldiğini söyledi.

Biseysu, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi için hazırladığı "erken toparlanma planı" kapsamında, zorla yerinden edilen Filistinliler için barınma merkezlerinin kurulacağı 294 bölge ile enkazın toplanacağı 10 bölgenin belirlendiği bilgisini verdi.


Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce "acil" çadır ve konteyner evler ile gerekli ağır ekipmanların gönderilmesini talep ediyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı bir yıkım yaşandı.


Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.




