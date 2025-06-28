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Gazze'de can kaybı 56 bin 331'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 56 bin 331'e yükseldi

15:3228/06/2025, السبت
G: 28/06/2025, السبت
AA
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Gazze Şeridi
Gazze Şeridi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı son 24 saatte 81 kişi artarak 56 bin 412'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 sivilin cansız bedeninin ve 174 yaralının ulaştığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 6 bin 8 şehit Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 591 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 56 bin 331'e, yaralı sayısının da 132 bin 632'ye yükseldiği ifade edildi.



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