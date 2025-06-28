Gazze'de can kaybı 56 bin 331'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 72 sivilin cansız bedeninin ve 174 yaralının ulaştığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 6 bin 8 şehit Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 591 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.