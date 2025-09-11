Gazze'de can kaybı 64 bin 718'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 64 bin 718'e yükselirken, 7 kişi de açlıktan yaşamını yitirdi.
