Gazze'de can kaybı 64 bin 718'e yükseldi

13:2911/09/2025, Perşembe
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 64 bin 718'e yükselirken, 7 kişi de açlıktan yaşamını yitirdi.

