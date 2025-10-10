Yeni Şafak
Gazze'de can kaybı 67 bin 211'e çıktı

14:5210/10/2025, Cuma
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 17 artarak 67 bin 211'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 17 ölü ve 71 yaralının ulaştığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda, 13 bin 598 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 849 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 211'e, yaralıların sayısının 169 bin 961'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Mısır'da sağlanan anlaşmaya göre, taraflar ateşkesi kabul eder etmez yürürlüğe gireceği kayda alınmıştı ancak İsrail hükümeti ise ateşkesi 01.30 sularında onaylamıştı.

