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Gazze'de son 24 saatte 81 Filistinli daha katledildi

Gazze'de son 24 saatte 81 Filistinli daha katledildi

14:4828/06/2025, Cumartesi
AA
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 56 bin 412'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 81 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 422 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 412'ye, yaralı sayısının da 133 bin 54'e yükseldiği kaydedildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 13 kişinin yaralandığı belirtildi.



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