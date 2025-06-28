Gazze'de son 24 saatte 81 Filistinli daha katledildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 412'ye, yaralı sayısının da 133 bin 54'e yükseldiği kaydedildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 13 kişinin yaralandığı belirtildi.