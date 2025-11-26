Gazze'de yağmur bile çile

Gazze’de, işgalci İsrail ordusunun iki yıldır süren vahşi bombardımanlarla evleri yıkılan Filistinliler, sığındıkları derme çatma çadırlarda şiddetli yağışların sebep olduğu sellerle mücadele ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilere ait çadırlar bir kez daha şiddetli yağışlar sonucu su altında kaldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’un Mevasi bölgesindeki Filistinlilere ait onlarca çadırı su bastı. Bazı çadırlar yağmur sularıyla sürüklenip, yıkılırken, bir kısmı ise kuvvetli rüzgar nedeniyle havaya savruldu. İsrail’in sebep olduğu yıkımdan dolayı evsiz kalan Filistinlilerin tamamı sığınacak çadır da bulamıyor. Bazı aileler, yıkılan evlerinin enkazlarında bazıları gibi mağara gibi alanlarda yaşama tutunmaya çalışıyor.





900 BİN SİVİL FECİ DURUMDA

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus, sellerden en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor. Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Lakan, konuya dair yaptığı açıklamada, "Kentteki durum, işgalci İsrail'in yol, su ve kanalizasyon şebekelerinin büyük bölümünü ve yağmur suyu tahliye sistemini önemli ölçüde tahrip etmesi nedeniyle ciddi anlamda felaket halde" dedi. Han Yunus’ta yerinden edilmiş kişiler ve bölge sakinleri dahil yaklaşık 900 bin kişi bulunduğunu belirten Lakan, bu insanların hava şartlarının etkileriyle doğrudan yüzleştiğini aktardı.





ALTYAPININ YÜZDE 90’I YIKIK

İsrail ordusunun 2 yıl süren saldırılar boyunca toplam 220 bin metre uzunluğunda yol hattını tahrip ettiğini, bunun da altyapının yüzde 90’ından fazlasına karşılık geldiğini ifade eden Lakan, kaynak kıtlığı ve imkansızlıklar nedeniyle belediye ekiplerinin bu yıkımla başa çıkmakta zorlandığını vurguladı. Han Yunus belediyesindeki acil durum ekiplerinin, özellikle çadırlarda yaşayan Filistinlileri kurtarmak için ilkel imkanlarla ve bakımsız ekipmanlarla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Lakan, Han Yunus'taki durumu "Karanlık ve trajik bir sahne" olarak tanımladı.





ENKAZ ARASINDA YAŞAM

Sellerin etkisinin daha düşük olduğu Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı’nda ise aileler, barınacak çadır bulmakta bile zorlanıyor. Filistinli İsmail en-Neccar, İsrail saldırılarında yıkılmış evinin enkazının altında yaptığı mağara gibi dar bir alanda, ailesi ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinin İsrail saldırılarının hemen başında yıkıldığını belirten En-Neccar, "Bugün, her an çökmeye hazır bir çatının altında yaşıyorum, çünkü gidecek başka hiçbir yerim yok. Evimizden geriye kalanlar her an üzerimize çökecek olsa da barınak eksikliği beni çocuklarımla birlikte burada yaşamaya mecbur bıraktı.





SİVİL SAVUNMA ÇALIŞAMIYOR

Öte yandan, Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail’in engellemeleri nedeniyle müdürlüğün sahip olduğu az sayıdaki araçlara yakıt sağlanamadığı ve bu yüzden sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığı bildirildi. Gazze’ye yeterli yakıt girişinin sağlanmaması nedeniyle acil durum çalışmalarının durma noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma yeni bir insani felaketin önlenmesi için Gazze’ye araç-gereç ve yakıt desteği ulaştırma çağrısı yapıldı.



