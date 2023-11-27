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Dünya

Gazze’de yüzyılın en kanlı sivil katliamı

İşgalci güç İsrail'in Gazze'de son 50 günde geçen yüzyılda örneğine az rastlanacak bir hız ve sürede insan öldürdüğü belirtildi. ABD yapımı bir tonluk bombalarla Gazze'de 15 bin noktayı vuran İsrail, ancak Vietnam ya da 2. Dünya Savaşı'ndaki sivil ölümleriyle karşılaştırılabilecek bir katliama imza attı.

Dış Haberler
04:00 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:38 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim’den bugüne devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları modern savaş tarihinde son yüzyılın sivil can kayıplarında en kanlı katliamlarından biri olduğu teyit edildi. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Gazze’den bildirilen ölüm rakamları değerlendirildiğinde İsrail’in saldırıları sırasındaki can kaybı hızının bu yüzyılda çok az emsalinin olduğunu gösteriyor. Öyle ki Gazze’de insanların, ABD öncülüğündeki Irak, Suriye ve Afganistan’da gerçekleşen işgal ve saldırıların en ölümcül anlarında bile olduğundan daha hızlı öldürüldüğü ortaya kondu. Son açıklamalara göre geride kalan 50 günde Gazze’de 8 binden fazlası çocuk 14 binin üzerinde sivil İsrail saldırıları sonucu can verdi.

15 bin noktayı vurdu

Habere göre, Gazze’de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce sivilin öldürülmesinin bu kadar kısa zamanda ve büyük hızla meydana gelmesi karşısında uzmanları şoke etti. İşgalci güç ateşkes öncesi Gazze’de 15 binden fazla hedefi vurduğunu açıklamıştı.

ABD yapımı bir tonluk bombalar

İşgalci gücün oluşturduğu katliamın büyüklüğü yalnız saldırı yoğunluğu ile değil kullandığı bomba tipiyle de yakından ilgili olduğu belirtiliyor. Habere göre işgalci güç yoğun nüfusa ve bina yoğunluğuna sahip Gazze’de ABD yapımı bir tonluk bombaları serbestçe kullanmaktan geri kalmadı. Hedef aldığı binaları tamamen imha etme kabiliyetine sahip bu bombalar sonucu sivil can kaybının da arttığı belirtildi.

Başka bir savaşla karşılaştırmak zor

Gazeteye konuşan ABD Savunma Bakanlığı’nda görev yapmış eski bir istihbarat uzmanı Marc Garlasco, “Kariyeri boyunca (Gazze’dekine) benzer bir durumla karşılaşmadığını belirterek, bu kadar küçük bir alanda, bu denli yoğunlukta bomba kullanımını karşılaştırmak için Vietnam Savaşı’na ya da 2. Dünya Savaşı’na kadar geri gitmek gerektiğini” belirtti. ABD’nin dahi en kanlı denebilecek saldırılarında işgalci gücün kullandığı bombaların yarı etki gücüne sahip bombaları kullandığı yine haberde belirtildi.

Ukrayna’nın 2 katı

Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre, Gazze’de, neredeyse iki yıl süren Rus saldırılarının ardından, Ukrayna’dakinin iki katından fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Yine iki aydan kısa bir süre içinde Gazze’de öldürülen kadın ve çocuk sayısının, 2003’teki Irak işgalinin ilk yılı boyunca ABD güçleri tarafından öldürüldüğü belgelenen yaklaşık 7700 sivilden daha fazla olduğu ortaya kondu.



#soykırım
#Gazze
#İsrail
37 dakika önce
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