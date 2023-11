Gazze’de yüzyılın en kanlı sivil katliamı

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim’den bugüne devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları modern savaş tarihinde son yüzyılın sivil can kayıplarında en kanlı katliamlarından biri olduğu teyit edildi. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Gazze’den bildirilen ölüm rakamları değerlendirildiğinde İsrail’in saldırıları sırasındaki can kaybı hızının bu yüzyılda çok az emsalinin olduğunu gösteriyor. Öyle ki Gazze’de insanların, ABD öncülüğündeki Irak, Suriye ve Afganistan’da gerçekleşen işgal ve saldırıların en ölümcül anlarında bile olduğundan daha hızlı öldürüldüğü ortaya kondu. Son açıklamalara göre geride kalan 50 günde Gazze’de 8 binden fazlası çocuk 14 binin üzerinde sivil İsrail saldırıları sonucu can verdi.