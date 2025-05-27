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Gazze'deki yardım dağıtım noktasında izdiham oluştu

Gazze'deki yardım dağıtım noktasında izdiham oluştu

19:5927/05/2025, Salı
AA
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Filistinliler Refah'ta kurulan yardım dağıtım merkezine akın etti.
Filistinliler Refah'ta kurulan yardım dağıtım merkezine akın etti.

Gazze'de yardım girişlerine izin verilmemesinden dolayı yaşanan yokluk sonrası Refah'ta "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın yardım dağıtım merkezine giden binlerce Filistinli izdihama neden oldu.

İsrail'in yardım girişlerine izin vermemesinden dolayı açlıkla mücadele eden Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki
"Gazze İnsani Yardım Vakfı"
nın kontrolündeki dağıtım noktasına gitti. Yardım almaya giden binlerce Filistinli izdihama sebep oldu. Filistinliler, yardım almak için dağıtım merkezine akın ettiği belirtildi.
Yardım dağıtım merkezine giden Filistinliler.
İsrail ordusu gözetiminde olan ve ABD'li özel şirketlerin yürüttüğü
"Gazze İnsani Yardım Vakfı"
nın bugün bölgede 2 noktada faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.



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