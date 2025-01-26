Gazze kent merkezindeki Filistin Meydanı, geçen hafta devreye giren 42 günlük ateşkes sonrasında dün ikinci esir takasına sahne oldu. İsrail ordusunun 15 ay süren ağır bombardımanları yüzünden harabeye dönüşen meydanda toplanan binlerce Filistinli, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na bağlı savaşçıların koruması altında 4 İsrailli esirin serbest bırakılmasına tanıklık etti. Sabah saatlerinde meydanda kurulan platforma getirilen 4 İsrailli kadın asker Karina Araev, Daniel Calbu, Nimet Levi ve Leri Elbac, üzerlerinde askeri elbise ve boyunlarında yaka kartlarıyla platforma çıkarak kalabalığı selamladı. Esirlerin gülümsemesi dikkat çekerken, meydana gelen Uluslararası Kızılhaç Komitesi araçları tarafından teslim alınarak İsrail tarafına teslim edildi. Takas anlaşması kapsamında İsrail de 200 Filistinliyi serbest bıraktı.





MEYDANA GELEN HALKIN ÜSTÜNE GÜL ATILDI

Sabah saatlerinden itibaren Filistin Meydanı'na gelen Kassam Tugayları savaşçılarının tam teçhizatlı ve düzenli bir şekilde meydana konuşlanması dikkat çekti. Kassam savaşçılarının gelmesiyle birlikte meydana gelen binlerce Filistinli, direniş marşları ve Filistin ile Hamas bayrakları eşliğinde Hamas savaşçılarına sevgi gösterilerinde bulundu. Kısa süre içinde meydanın üzerinde uçan Hamas'a ait dronlar, kalabalığın üzerine tatlı paketleri ve güller attı. İsrailli esirlerin Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin ardından ise halk sevgi gösterilerine devam ederken Hamas'a ait araçlar meydanı terk etti. 4 İsrailli kadın asker, Kızılhaç yetkilileri tarafından işgalci güç unsurlarına teslim edildikten sonra İsrail'e geçti.





70 TUTUKLU FİLİSTİN DIŞINA GİDECEK

Hamas'ın 4 İsrailli esir kadın askeri serbest bırakmasına karşılık taraflar arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 121'i müebbet hapis, 79'u uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış olan 200 Filistinli tutuklu İsrail tarafından serbest bırakıldı. Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'nden çıkarılan 114 esir, 3 otobüsle önce Ramallah'a ardından Beitunia'ya gitti. Söz konusu tutuklular arasında daha önce 2011 yılında yapılan ve esir asker Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığı takasta bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan 47 Filistinli de bulunuyor. Serbest bırakılacak 70 müebbet ceza almış Filistinli tutuklu Filistin dışına gönderilecek. Tutukluların ilk aşamada Mısır'a gönderileceği, ardından Cezayir, Tunus ve Türkiye'ye dağıtılacağı ifade edildi. Tutukluların 16'sı da önümüzdeki günlerde Gazze'ye gidecek.





EN YAŞLI VE EN ESKİ TUTUKLU

Filistinli Esirler Cemiyeti'nin verdiği bilgiye göre, serbest kalacak Filistinli tutuklular arasında en uzun süreli kesintisiz hapis yatan Fetih Hareketi Üyesi 69 yaşındaki Muhammed Tus ve en uzun süre önce tutuklanan Nail El-Bergusi de bulunuyor. "Esirlerin Generali" olarak anılan Tus, 1985 yılında tutuklandıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Serbest kalacak bir başka Fetih Hareketi Üyesi Nail El-Bergusi ise 1978 yılında tutuklandıktan sonra 34 yıl hapis yattı. 2011 yılındaki Gilad Şalit takası kapsamında serbest kalan Bergusi, 2014 yılında Filistinlileri İsrail'e karşı kışkırtma gerekçesiyle yeniden tutuklanarak önceki müebbet hapis cezası yeniden yürürlüğe sokuldu.





ZEKERİYA El-ZUBEYDİ'NİN EVİNE BASKIN

İsrail ile Hamas arasında yapılan ikinci esir takasında serbest bırakılacak olan Filistinli tutuklular arasında dikkat çeken bir başka isim ise Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı Genel Komutanı Zekeriya El-Zubeydi oldu. 2000 yılında başlayan İkinci İntifada günlerinde direnişe öncülük ederek önemli roller oynayan El-Zubeydi, o dönem İsrail güçlerine yönelik saldırıları yönetmekle itham edildikten sonra 2002 yılında tutuklanmıştı. İşgalci İsrail güçleri, 23 yıldır tutuklu olan El-Zubeydi'nin serbest kalmasına saatler kala, dün sabah saatlerinde Ramallah'taki evine baskın düzenleyerek eşi ve çocuklarını alıkoydu. Saatlerce Zubeydi ailesini evlerinin avlusunda elleri bağlı bir şekilde tutarak hakaretlerde bulunan İsrail kuvvetleri, daha sonra evi terk etti.





Kuzeye geçişi bahaneyle engelledi

Hamas ile İsrail arasında yapılan ikinci esir takası kapsamında 3 kadın asker ile bir sivil erkeğin serbest bırakılacağı ilan edilmişti. Hamas, İsrail'in bırakılmasını istediği esir Erbil Yahud'un hayatta olduğunu ve önümüzdeki cumartesi günü bırakılacağını bildirdi. İsrail ise Erbil Yahud'un da serbest kalmaması halinde Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin vermeyeceği bildirdi. Öte yandan, Hamas geçtiğimiz hafta yayınladığı açıklamada, ikinci takasın ardından Gazze'nin güneyindeki Filistinlilerin, silahsız olarak ve denetimden geçirildikten sonra kuzeye dönmesine izin verileceği bilgisi verilmişti. Açıklamada, kuzeye denetimsiz dönüşe 42 gün sonra başlayacak ikinci tur müzakereleriyle izin verileceği kaydedilmişti.





Eşiyle 32 ay yaşayabildi

Esir takası kapsamında serbest bırakılması beklenen Nail el-Bergusi'nin eşi İman Nafi, 1987 yılında tutuklanmış ve 1997 yılına kadar hapiste kalmıştı. Bergusi'nin kendisini hapisteyken gördüğünü söyleyen Nafi, "Serbest bırakıldıktan bir ay sonra Bergusi ailesi gelip kendisinin evlilik teklifini iletti. Onu hiç görmemiştim. 2011 yılında serbest kalınca bir araya geldik ve hemen evlendik. onunla yalnızca 32 ay birlikte yaşayabildik. 2014'te tutuklandı ve şimdi serbest kalacak ama bu kez de sürgüne gidecek" diye konuştu.





Esirlere Müslümanca muamele

Hamas'ın 15 ay sonra serbest bıraktığı İsrailli esirlerin sağlık durumunu iyi olması ve gülümsemeleri dikkat çekiyor. Konuya dair değerlendirmede bulunan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Askeri Konsey Üyesi İzzeddin el-Haddad, "Bizim talimatımız esirlere İslam'ın öğretilerine uygun şekilde iyi davranılmasıydı. Düşman esirlerin hayatlarına önem vererek onlara iyi davranmayı önemsedik. İsrail ise onları ilk günden itibaren öldürmeye karar verdiği ve bugüne kadar da öldürmeye devam etti" diye konuştu.



