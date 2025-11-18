Gazzeliler BM’nin Uluslararası İstikrar Gücü kararına temkinli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Gazzeliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'ndaki Uluslararası İstikrar Gücü'nü yetkilerini detaylandıran karar tasarısının, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesiyle "vesayet" haline gelmesinden korktuklarını ifade etti. Gazzeli Majed al-Hams, "Bu kararla ilgili birçok endişemiz var, çünkü dediğim gibi, İsrail’in bakış açısını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
Gazzeliler, BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği Gazze Şeridi’ne konuşlandırılacak olan Uluslararası İstikrar Gücü’nün yetkilerini detaylandıran karar tasarısı konusunda temkinli oldukların ifade etti. Gazzeli Majed al-Hams,
dedi.
Gazzeliler, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planında yer alan Uluslararası İstikrar Gücü’nün yetkilerini detaylandıran karar tasarısını kabul etmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
"Karar tamamen İsrail’in bakış açısını yansıtıyor"
BM Güvenlik Konseyi kararını reddeden Mahmoud Al-Siqali, yaptığı açıklamada,
"Filistinli bir vatandaş olarak, Güvenlik Konseyi kararını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ne ilişkin vizyonunu şiddetle reddediyorum. Çünkü karar tamamen İsrail’in bakış açısını yansıtıyor ve Gazze üzerinde uluslararası vesayet uyguluyor. Bu kararla ilgili birçok endişemiz var, çünkü dediğim gibi, İsrail’in bakış açısını yansıtıyor"
dedi.
"Alınacak her kararın tamamen Filistin’e ait olması gerektiğini savunuyorum"
Filistinlilerin Güvenlik Konseyi kararını reddetmesinin doğal olduğunu ifade eden Ahmed Ayoub, Gazze Şeridi’ne Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılmasına dair belirsizlikle olduğunu aktararak,
"Bu gücün operasyonlarının niteliği, İsrail işgalinin yerini alarak belirli şeyleri meşrulaştırabilir. Bu güçler Filistin halkı tarafından reddedilmelidir. Gazze vatandaşı olarak, Güvenlik Konseyi kararını reddediyorum ve alınacak her kararın tamamen Filistin’e ait olması ve başka hiç kimse tarafından kontrol edilmemesi gerektiğini savunuyorum"
dedi.
Güvenlik Konseyi kararı konusunda Filistinlilerin endişeleri olduğunu aktaran Majed al-Hams,
"Güvenlik Konseyi’nin Gazze Şeridi ve uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin kararı konusunda endişeler var. Bu güçlerin Filistin halkı üzerinde bir tür vesayet haline gelmesinden korkuyoruz"
ifadelerini kullandı. Söz konusu gücün Gazze sınırları dışında konuşlanması gerektiğini belirten al-Hams, Filistin hükümetini Gazze’yi uluslararası vesayetten bağımsız olarak yönetmesi gerektiğini aktardı.
"Güvenlik Konseyi kararını destekliyorum"
Bazı Filistinliler ise BM Güvenlik Konseyi kararını desteklediklerini ifade etti. Kararı destekleyenlerden Lina Skeik,
"Güvenlik Konseyi kararını destekliyorum, ancak bu kararın önemi sahada tam olarak uygulandığında anlaşılacaktır. Bu karara ihtiyacımız var. Yeniden inşaya ihtiyacımız var. Büyük bir yıkım var, binlerce yerinden edilmiş insan çadırlarda yaşıyor, yetimler ve uzuvları kesilmiş yaralılar Gazze dışındaki hastanelerde tedavi görebilmek için sınırların açılmasını bekliyor"
dedi.
Karar 13 lehte oy ile kabul edildi
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planında yer alan Uluslararası İstikrar Gücü’nün yetkilerini detaylandıran karar tasarısını kabul etti. ABD tarafından sunulan 2803 Nolu BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı için yapılan oylamada 15 üyeden 13’ü lehte oy kullanırken, Rusya ve Çin temsilcileri çekimser oy kullandı.