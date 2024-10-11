Gazze'nin kuzeyine tam kuşatma

Soykırım yaptığı Gazze’de sayısız savaş suçu işleyen terör devleti İsrail, ilhak etmek istediği kentin kuzeyine tam kuşatma uyguluyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine "tam bir kuşatma" uygulayıp bu bölgeyi Gazze kenti ve çevresinden izole ettiğini söyledi. 1 Ekim’den beri kente yardım girişine müsaade etmeyen ve 5 gündür Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırılarını sürdüren terör devleti, geçtiğimiz gün 3 hastane için tahliye emri yayınlamıştı.





YÜRÜYEN HER ŞEYE ATEŞ AÇIYORLAR

Basal, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı kuşatmanın batıda et-Tevvam bölgesinden doğuda Selahaddin Caddesine kadar uzandığını söyledi. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü, İsrail ordusuna ait kara araçları olmasa bile silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) bu bölgelerde hareket eden her şeye ateş ettiğini belirtti. Basal, İsrail’in 6 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine 100'den fazla şiddetli saldırıya maruz kaldığını, bunlardan 50'sinin saldırıların ilk gününde gerçekleştiğini ifade etti. Bu saldırılarda 120'den fazla Filistinlinin can verdiğini belirten Basal, "Çok sayıda cesedin yollarda kalması sebebiyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor. Aralıksız ve şiddetli saldırılar sebebiyle sağlık ve sivil savunma ekipleri bu noktalara ulaşamadı" dedi.





TAHLİYELERİ DE ENGELLİYOR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da yaşanan insani drama ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan, El-Avda ve Endonezya hastanelerindeki durumu kritik hastaları tahliye etmeye yönelik çabaların İsrail güçleri tarafından 2 gündür engellendiğini açıkladı. Ayrıca Gazze’deki As-Sahabah hastanesine yakıt, kan üniteleri ve tıbbi malzeme ikmali için yapılması planlanan bir misyonun da engellendiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, “Son 12 aydır devam eden çatışmalar, hastanelerin etrafındaki zorunlu tahliyelerin ve çatışmaların sağlık altyapısı üzerinde ne gibi felaketlere ve tehlikelere yol açabileceğini göstermiştir” dedi.





HASTANELER ÇOCUKLARLA DOLU

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye de İsrail’in hastanelerini tamamen tahliye kararını durdurması için uluslararası toplumdan destek istedi. Ebu Safiye, çocuk yoğun bakım ünitesinde kaydettiği ve Filistin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde tahliye dayatmasında bulunduğu 3 hastaneden biri olan Kemal Advan Hastanesi’ndeki zor durumu anlattı. Ebu Safiye, hastanede çok ağır durumda olan çocukların bulunduğunu, vücutlarının her yerinde şarapnel parçaları olduğunu belirtti.





YARDIM ÇAĞRISI

Ebu Safiye, "tüm uluslararası kuruluşlara, uluslararası topluma, İsrail’in Kemal Advan Hastanesinin tahliye kararını uygulamaktan vazgeçmesi ve hastanenin kapatılmasını engellemesi" çağrısında bulundu. "Kemal Advan Hastanesi, İsrail’in sürekli tahliye tehditleri ve yeterli yakıtın tedarik edilememesi sebebiyle kapanmak üzere” diyen Başhekim, “Kemal Advan Hastanesinin hizmetlerinin durması bu çocukların hayatlarının sona erdirilmesi demek. Gazze Şeridi’nde bu kadar büyük oranda bir yoğun bakım hastasını kabul edebilecek ikinci bir çocuk yoğun bakım servisi bulunmuyor” sözleriyle yaşanan krizi anlatmaya çalıştı.





Batı Şeria'ya tankları konuşlandırdı

İşgalci İsrail ordusu, İkinci İntifada'nın patlak verdiği 2000 yılından bu yana "ilk kez" işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün Vadisi'nde İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının yakınına zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının yakınlarına zırhlı personel taşıyıcılar konuşlandırdığı belirtildi. Haberde, bunun, İkinci İntifada'nın başladığı 2000 yılından bu yana bir "ilk" olduğu vurgulandı. Gazze Şeridi'nde bir yıldır Filistinlilere karşı soykırıma devam eden İsrail, Batı Şeria'da da toplumsal bir patlama yaşanmasından endişe ediyor. İsrailli bir askeri yetkilinin aktardığına göre, ordu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırında düzenlediğine benzer saldırıların her an Batı Şeria'da da düzenlenmesinden korkuyor.



