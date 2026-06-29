Gazze’nin Şam’ın umudu Türkiye’dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 86 milyondan büyük olduğunu belirterek, “Ak kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz ama bu teşkilât, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz; Gazze’nin yegâne umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam’ın, küllerinden yeniden doğan Halep’in, Mogadişu’nun, Hartum’un, Beyrut’un, Trablusşam’ın, Trablusgarp’ın umudu sizlersiniz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış programında konuştu. İç siyasetten, Gazze ve dünyaya ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;
BİZ KENDİMİZİ HESABA ÇEKTİK
“Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik. Her adımı başarıyla dolu çeyrek asırlık destan yazdık. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. Farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. AK Parti kitabına yeni sayfalar ve karakterler eklemekten geri durmadık. Geleceğe dönük hedeflerimiz elden geçirildi. Partimizin önümüzdeki dönem hedeflerini oluştururken bunları göz önünde bulunduracağız. Organizasyonun başarılı şekilde geçmesini sağlayan Genel Sekreterliğimiz ve Medya Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Toplantımızın hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.
TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA AÇTIK
25 yıl önce milletimizin umudu olarak yola çıktık. Bugün ise sadece Türkiye’nin değil, sınırlarımızın ötesinde yaşayan yüz milyonlarca insanın da umut kaynağı hâline geldik. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere gittik. Sadece Türkiye’yi değil, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya dünyanın dört bir yanını ziyaret ettik.
TÜRK NEREDE BEKLENİYORSA ORADA OLMAYA GAYRET ETTİK
En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan’daki dramı dünyaya duyurduk. Pakistan’ın zor günlerinde yanında olduk. İsrail’in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Nerede bir haksızlık, nerede Türkiye’nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa tüm imkânlarımızla orada olmaya gayret ettik.
LEFKOŞA VE BAKÜ SİZE BAKIYOR
AK Parti sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Gazze’nin yegâne umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam’ın, küllerinden yeniden doğan Halep’in, Hartum’un, Beyrut’un, Trablusşam’ın, Trablusgarp’ın umudu sizlersiniz. Lefkoşa size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Bağdat ve Basra size bakıyor.
ELEŞTİRİLERE DAHA FAZLA KULAK VERECEĞİZ
Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik. Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz, bize gelmeyeni gidip arayıp bulacak, hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz. Tebrik ve takdirler kadar, hatta onlardan daha da fazla eleştirilere kulak vereceğiz. Kibirden özellikle uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek hacet kapısı, dert kapısı, derman kapısı demektir. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız. Allah’ın izniyle çeyrek asırlık destana yeni zaferler eklemeye hep birlikte devam edeceğiz.”
Soykırımın hesabı şüphe yok ki sorulacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’de yaşanan soykırımın hesabının sorulacağını bir kez daha vurguladı: “Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız. Gazze’de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış hâlde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanı ile birlikte dua eden, Kur’an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, köylerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada, Gazze’de bir soykırım yaşandı. Hâlen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.”
2235 yıllık şanlı tarih
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2235’inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı: “2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum.”
Aybüke Yalçın’ı, Selim Kiraz’ı, Mustafa Cambaz’ı hatırlayın...
Cumhurbaşkanı teşkilat üyelerine şöyle seslendi:
Kardeşlerim, tüm kalbimle söylüyorum; yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hind Receb’in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül’ü hatırlayın, Aybüke Yalçın’ı hatırlayın, Ayşenur Alkan’ı hatırlayın, Mehmet Selim Kiraz’ı hatırlayın, Ömer Halisdemir’i, Halil Kantarcı’yı hatırlayın, Şehit Mustafa Cambaz’ı hatırlayın. 15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu kadro, bu aziz kadro; bugüne kadar Hz. Peygamber’in, Ehl-i Beyt’in, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur, sahip çıkmaya da devam edecektir.
Yorulan kenara çekilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlara net mesajlar verdi:
Yapmanız gereken, davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyükşehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam, ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur.