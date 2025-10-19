Gazze'yi duvarla ikiye bölecek

Gazze’de iki yıl soykırım işledikten sonra 9 Ekim’de ilan edilen ateşkesle Sarı Bölge olarak nitelenen bölgeye çekilen işgalci İsrail ordusu, burayı Gazze’nin geri kalanından ayırmak için Berlin Duvarı benzeri bir duvar inşa etmeye hazırlanıyor. Sarı bölgede, Yasir Ebu Şebab, Eşref el-Mansi, Rami Halas ve Husam el-Estel liderliğindeki dört çeteyi silahlandırıp finanse eden İsrail, yeniden imara yalnızca bu bölgede izin vererek, “Bizimle çalışanlar böyle yaşar” propagandası yapmak istiyor. İsrail, Gazze’nin geri kalan kısmının ise imar edilmesine izin vermeyerek ve Hamas’ın silahsızlandırılması sürecini bahane ederek saldırı altında tutmayı ve yaşanmaz halde bırakmayı amaçlıyor. İşgalci güç, bu yolla Gazze’deki yıkımın sorumluluğunu Hamas ve diğer direniş gruplarına yüklemeyi tasarlıyor.

YENİ ÇETE KUZEYDE GÖRÜLDÜ

Sky News’in yayınladığı görüntülere göre, Gazze’nin kuzeyinde İsrail ile iş birliği yapan Eşref el-Mansi adındaki çete liderine bağlı bir milis konvoyu, bölgede kurulan bir karargaha yerleşirken görülüyor. Sky News’in haberine göre, kendisine “Halk Ordusu” ismini veren bu milis grup, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılara başlamasının ardından silahlandırıp finanse ettiği dördüncü çete olarak kayda geçti. İsrail ordusu, ateşkes sonrası çekildiği “Sarı Hat” bölgesinin kuzey, doğu, batı ve güneyinde dört çeteyi organize ediyor. Daha önce terör örgütü DEAŞ ile de bağlantısı tespit edilen Yaser Ebu Şebab, geçtiğimiz hafta hattın güneyindeki Refah’ta görülmüştü. İsrail hattın doğusuna da Husam el-Estel ve Rami Halas liderliğindeki çeteleri destekliyor.

GAZZE’NİN ORTASINA BERLİN DUVARI

İsrail’in belirlediği “Sarı Hat”, Gazze’nin kuzeyinde El-Şati Kampı yakınlarında Akdeniz sahilinden başlayarak, doğu yönünde Cibaliye’yi geçtikten sonra güneyde Han Yunus’un doğusundan Refah’ı içine alacak şekilde batıya yönelip Akdeniz kıyısında son buluyor. İsrail’in Gazze’nin yüzde 50’sini oluşturan bu bölgeyi, Gazze’nin geri kalanından ayırmak için Berlin Duvarı’na benzer bir duvar örmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Böylelikle duvarın İsrail kontrolünde kalan tarafında söz konusu 4 çete ve yandaşları hüküm sürerken diğer kısmında ise 2 milyon Filistinli yıkıntılar arasında yaşayacak.

SİLAHSIZLANDIRMA PROPAGANDA BAHANESİ

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin ardından Hamas’ın silahsızlandırılmasının kabul edildiğini öne sürmüştü. İşgal ordusunun Sarı Hat’tın gerisine çekilmesi ve çeteleri organize etmesinin ardından Gazze’nin ikiye bölünmesi ön görülüyor. Böylelikle İsrail’in hattın kontrolünde kalan bölgesinde çeteler ve yandaşları için imar faaliyetleri yürütülmesine ve nispeten daha iyi yaşam şartları oluşturulmasına izin verirken, Gazze’nin geri kalanında Hamas’ın silahsızlandırılmasını bahane ederek saldırıları sürdürmesi ve imara izin vermemesi değerlendiriliyor. İsrail, bu yolla hem Gazze’deki iki milyon sivili “Ya yıkıntılar altında yaşamak ya da tehcir” seçenekleri arasında bırakacak. İşgal devletinin aynı zamanda tanınmış sosyal medya fenomenlerini imar edilecek olan Sarı Bölge’ye götürerek, “Bizimle iş birliği yapanlar rahat yaşıyor” propagandası yürüteceği belirtiliyor.











