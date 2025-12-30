Gerçek kimlikle hesaplar kullanılsın

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, amaçlarının anonim “klavye savaşçılarının” çevrim içi ortamda nefret söylemi ve dezenformasyon yaymasını engellemek olduğunu ifade etti. Extra.ie’ye verdiği röportajda Harris, Medya Bakanı Patrick O’Donovan’ın, Avustralya modeline benzer şekilde çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlayan ve yaş doğrulamasını esas alan “heyecan verici” düzenleme önerileri üzerinde çalıştığını duyurdu.

ABD İLE ÇEKİŞME OLABİLİR

Söz konusu adımların, sosyal medya devleriyle ve ABD yönetimiyle sert bir siyasi ve hukuki çekişmeye yol açabileceği belirtildi. Zira birçok büyük teknoloji şirketinin Avrupa merkezleri İrlanda’da bulunuyor ve AB’nin dijital düzenlemeleri, Trump yönetimi tarafından eleştiriliyor. Harris bu girişimlerin bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Harris, İrlanda’da dijital rıza yaşının 16 olmasına rağmen bunun fiilen uygulanmadığını belirterek yaş doğrulamasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

YAPICI DİYALOG

Planlanan düzenlemelerin, 2022’de yürürlüğe giren Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası’nda değişiklik gerektireceği belirtildi. Harris, buna rağmen teknoloji şirketleriyle çatışmacı değil, yapıcı bir diyalog kurmak istediklerini söyledi ve Fransa ile İngiltere Başbakanı gibi liderlerin de benzer adımlara açık olduğuna dikkat çekti.







