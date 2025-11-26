Yeni Şafak
Gine Bissau'da askeri hareketlilik: Seçim sonuçları öncesi darbe girişimi iddiası

18:1826/11/2025, Çarşamba
AA
Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, resmi sonuçlar açıklanmadan önce oyların yüzde 65'ini aldığını ileri sürmüştü.
Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, resmi sonuçlar açıklanmadan önce oyların yüzde 65'ini aldığını ileri sürmüştü.

Gine Bissau’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ulusal Seçim Komisyonu çevresinde silah sesleri duyuldu, bölgede yoğun askeri hareketlilik gözlendi. Yerel kaynaklar, ülkede bir darbe girişimi olabileceğini iddia ederken yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gerilim, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasına saatler kala tırmandı.

Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Gine Bissau Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ulusal Seçim Komisyonu etrafında silah seslerinin duyulduğu ve askeri hareketlilik gözlemlendiği belirtildi.

Bazı yerel haber kaynaklarında ülkede askeri darbe girişimi olduğu iddiaları yayılırken taraflardan henüz konuyu ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Seçim sonuçları öncesi gerilim

Gine Bissau'da 23 Kasım'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri düzenlenmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, resmi sonuçlar açıklanmadan önce oyların yüzde 65'ini aldığını iddia etmiş, Embalo'nun en yakın rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçların yarın açıklanması bekleniyordu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo


