GKRY lideri Hristodulidis Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, AB Dönem Başkanlığı'nın resmi açılış töreni kapsamında Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geldi. Hristodulidis, sosyal medyadan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna, başkanlığımızın temel önceliği olacak ve her düzeyde sürdürülebilir destek sağlamak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.
Hristodulidis, AB Dönem Başkanlığı'nın resmi açılış töreni kapsamında, Lefkoşa'da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.
Zelenski de GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı sırasında ileriye dönük birçok olumlu adım atılacağına inandığını dile getirdi.
Ukrayna'ya verilen destek ve insani yardım için Hristodulidis'e teşekkür eden Zelenski, ABD ve Avrupalı ortaklarla yaptığı son görüşmeler hakkında GKRY liderine bilgi verileceğini belirtti.
"BM şartlarına bağlı kalınacak"
Hristodulidis, X hesabından, Zelenski ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Zelenski ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Hristodulidis, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını teyit etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na bağlı kalacaklarının altını çizen Hristodulidis, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı duyan adil ve kalıcı bir barış için çalışırken Ukrayna halkıyla birlikte olduklarını kaydetti.