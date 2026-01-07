Yeni Şafak
GKRY lideri Hristodulidis Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi

21:287/01/2026, Çarşamba
AA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, AB Dönem Başkanlığı'nın resmi açılış töreni kapsamında Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geldi. Hristodulidis, sosyal medyadan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna, başkanlığımızın temel önceliği olacak ve her düzeyde sürdürülebilir destek sağlamak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Hristodulidis, AB Dönem Başkanlığı'nın resmi açılış töreni kapsamında, Lefkoşa'da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.

Hristodulidis, Zelenski'i karşılarken
"Görünüşe göre birçok olumlu gelişme var. Son gelişmeler hakkında sizden bilgi almayı ve ABD ile uluslararası toplumun barış anlaşması çabalarını desteklemek adına, AB Konseyi Dönem Başkanlığı olarak neler yapabileceğimizi değerlendirmeyi bekliyorum."
ifadelerini kullandı.

Zelenski de GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı sırasında ileriye dönük birçok olumlu adım atılacağına inandığını dile getirdi.

Ukrayna'ya verilen destek ve insani yardım için Hristodulidis'e teşekkür eden Zelenski, ABD ve Avrupalı ortaklarla yaptığı son görüşmeler hakkında GKRY liderine bilgi verileceğini belirtti.


"BM şartlarına bağlı kalınacak"

Hristodulidis, X hesabından, Zelenski ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Zelenski ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Hristodulidis, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını teyit etti.

Hristodulidis,
"Ukrayna, (AB dönem) başkanlığımızın temel önceliği olacak ve her düzeyde sürdürülebilir destek sağlamak için çalışacağız."
ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na bağlı kalacaklarının altını çizen Hristodulidis, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı duyan adil ve kalıcı bir barış için çalışırken Ukrayna halkıyla birlikte olduklarını kaydetti.



