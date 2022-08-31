Google'dan Trump'a yasak kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasından sonra kendi sosyal ağını oluşturma girişimi olan Truth Social, yaklaşık bir yılda pek fazla yol katedemedi.

Son olarak Google, fiziksel tehditler ve şiddete teşvik gibi içerikleri yasaklayan politikalarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Truth Social'ı Google Play'den kaldırdı.

Ayrıca Google Play Protect açık olan Android telefonlarda uygulama otomatik olarak kaldırılıyor.

Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes, daha önce Google'ı "tröst" olmakla suçlamıştı.

Geçen hafta Truth Social'ın CEO'su, uygulamanın Google Play'de kullanılabilir olup olmayacağına ilişkin kararın "Google Play Store'a bağlı" olduğunu söyledi. Google ise kurallarına uymanın Truth Social'ın sorumluluğunda olduğunu söylemişti.

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Bir Google sözcüsü BBC'ye "19 Ağustos'ta Truth Social'a standart politikaların çeşitli ihlallerini bildirdik. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere sahip olmak, herhangi bir uygulamanın Google Play'de yayınlanması için bir koşuludur" açıklamasında bulundu.

Truth Social, App Store'da Şubat ayında piyasaya sürüldü. Ancak kullanıma sunulduğundan bu yana iPhone'larda birçok sorun bildiriliyor.

Truth Social, şirket tarafından "özgür konuşma" platformu olarak tanımlanmasına rağmen eleştirmenler, Truth Social'ın dezenformasyon ve nefret söylemine ev sahipliği yaptığını düşünüyor.

Uygulama sadece bir ABD merkezli cep telefonu numarasıyla kullanılabiliyor.

OYNAT 00:21 Eski ABD Başkanı Donald Trump sunucunun konuşmasına sinirlenince yayını terk etti Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Talk TV'de Piers Morgan'ın sunduğu 'Uncencored' (Sansürsüz) programına konuk olduğu fragman yayınlandı.



Piers Morgan'ın sunduğu programdan yayınlanan fragmanda, Eski ABD Başkanı Trump'ın, sunucunun 'Özgür ve adil bir seçim oldu ve siz kaybettiniz.' sözlerine sinirlenerek röportajı sonlandırdığı görüldü.



Program 25 Nisan Pazartesi ABD saatiyle akşam 20.00'de yayınlanacak.

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