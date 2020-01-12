Dünya Gözler ateşkeste
ORTADOĞU

Gözler ateşkeste

İdlib ve Libya’ya yönelik ateşkes çağrısında süre bugün gece 00.01 itibariyle başladı. Türkiye ve Rusya inisiyatifiyle başlatılan sürecin başarısı için diplomatik temaslar bu hafta yoğun geçecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi ağırlayacak. Erdoğan ve Conte arasında ağırlıklı olarak Libya konusu görüşülecek. Geçtiğimiz hafta Roma’da Hafter ile buluşan Conte, aynı gün UMH lideri Sarrac ile de görüşme planlamış ancak o görüşme Sarrac tarafından iptal edilmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan ise yarın Moskova’ya gidiyor. Ateşkes başarıya ulaşırsa Berlin Süreci de kolaylaşacak. Türkiye’nin bölgeye gönderdiği askeri varlık, Libya’daki terörist saldırılar karşısında önemli bir caydırıcı unsur oldu. Bununla beraber, çatışmanın devamı halinde terör saldırılarına karşı tedbir planları da çalışılıyor.

Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti
DÜNYA
Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti
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Gece yarısı itibarıyla UMH ile Hafter arasında ateşkes sağlandı.
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