Gözler ateşkeste

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi ağırlayacak. Erdoğan ve Conte arasında ağırlıklı olarak Libya konusu görüşülecek. Geçtiğimiz hafta Roma’da Hafter ile buluşan Conte, aynı gün UMH lideri Sarrac ile de görüşme planlamış ancak o görüşme Sarrac tarafından iptal edilmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan ise yarın Moskova’ya gidiyor. Ateşkes başarıya ulaşırsa Berlin Süreci de kolaylaşacak. Türkiye’nin bölgeye gönderdiği askeri varlık, Libya’daki terörist saldırılar karşısında önemli bir caydırıcı unsur oldu. Bununla beraber, çatışmanın devamı halinde terör saldırılarına karşı tedbir planları da çalışılıyor.

DÜNYA Libya'da darbeci Hafter ateşkesi kabul etti