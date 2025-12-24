Grönland bizim Maduro gitsin

Geçtiğimiz günlerde ulusal güvenlik stratejisini duyuran ve küresel hegemonya merkezli politikalardan uzaklaşarak önceliği bölgesel savunma ve Batı Yarımküre’deki etki alanına vereceğini ortaya koyan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlarla söz konusu politikaları hayata geçirmeye başladı. “Maduro’nun görevi bırakması akıllıca olur” diyerek Venezula ile gerginliği tırmandıran Trump, ilhak etmek istediğini söylediği Grönland Adası için de özel bir temsilci atadı. Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunuyor.

ULUSAL GÜVENLİK BAHANESİ

Trump, "Jeff, Grönland'ın ulusal güvenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu anlıyor ve ülkemizin müttefiklerimizin ve hatta dünyanın güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması yönündeki çıkarlarını güçlü bir şekilde savunacaktır" ifadelerini kullandı. “Grönland'a madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var” diyen Trump, “Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var. Grönland'a bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var. Oraya sahip olmalıyız" sözlerini sarf etti.

ABD’NİN PARÇASI YAPACAĞIM

Ocak 2024'te Louisiana Valisi olarak göreve başlayan Jeff Landry, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Trump'a teşekkür etti. Landry, "Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmak için bu gönüllü pozisyonda hizmet etmek bir onurdur. Bu, Louisiana Valisi olarak konumumu hiçbir şekilde etkilemez!" diye yazdı. Bunun üzerine Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracağını açıkladı. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de atamanın kendi ülkeleri için bir anlam ifade etmediğini belirtti. Grönland, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki en kısa rota üzerinde stratejik bir konumda bulunuyor. Bu durum, adayı ABD'nin balistik füze savunma sistemi için hayati kılıyor.

EĞER SERT OYNARSA BU SON OLUR

Trump sadece Amerika'nın kuzeyiyle değil güneyiyle de ilgili sert bir mesaj verdi. ABD Başkanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarı bırakmasının akıllıca olacağı tehdidini savurdu. Trump önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD'nin son haftalarda Venezuela kıyılarında ele geçirdiği petrolü elinde tutabileceğini ya da satabileceğini" söyledi. Amacın Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmak olup olmadığı sorulduğunda Trump gazetecilere "Bence muhtemelen öyle. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bence bunu yapmak onun için akıllıca olur. Ama yine de bunu öğreneceğiz. Eğer bir şey yapmak isterse, eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabildiği son sefer olacak" sözleriyle adeta suikastla tehdit etti.

MADURO: KENDİ ÜLKENLE İLGİLEN

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise başkent Caracas’ta düzenlenen etkinlikte, “Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı” dedi.

Altın Filo’yu duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen etkinlikte ‘Altın Filo’ projesini duyurdu. ‘Trump sınıfı’ olarak nitelendirilen savaş gemilerinin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini kaydeden Trump, bu gemilerin ‘ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri’ olacağını belirtti. Trump, “Buna 'Altın Filo' diyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

30 bin yeni Epstein belgesi yayında

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 30 bin yeni dosyayı daha açıkladı. Bakanlığın, X hesabından yapılan açıklamada, Epstein soruşturmasıyla ilgili 30 bin yeni belgenin kamuoyunun erişimine açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu belgelerin bazıları, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI'a sunulan Başkan Donald Trump aleyhinde yapılan gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, söz konusu iddialar "asılsız ve yanlış" olarak tanımlanarak "Eğer bu iddiaların en ufak bir doğruluğu olsaydı, kesinlikle Başkan Trump'a karşı silah olarak kullanılmış olurdu" değerlendirmesine yer verildi.







