Gündoğdu, Al-Farabi Yılının açılış törenine katıldı

2020 yılının, Kazakistan ve Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Farabi Yılı ilan edilmesiyle dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin açılış töreni El Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Açılış töreni üniversite bahçesinde bulunan Al-Farabi heykeli önüne çiçek bırakma merasimiyle başladı.

“Farabi Doğu ve Batı Arasında Köprüdür”

Açılış töreninde konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “870 yılında Kazakistan’ın Otrar şehrinde doğan ve bu yıl Birleşmiş Milletler’in aldığı kararla tüm dünyada kutlanacak olan “2020 Dünya Al-Farabi Yılının” açılışını El Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nde sizlerle birlikte gerçekleştirmek medeniyetimiz adına gurur verici. Al-Farabi "İnsanlığın İkinci Öğretmeni" ve "Doğu'nun Aristotelesisi" tam ismi ile Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî, büyük bilim adamı, ansiklopedist, İslam felsefesinin parlak yıldızı, dünya felsefesinin önde gelen bir temsilcisidir. O Batı ile Doğu arasında bilimsel ve manevi bir köprüdür, bir medeniyet filozofudur ve günümüzde yaşanan uluslararası sorunların çözümünde özellikle Al-Farabi’nin öğretilerinin dikkate alınmasına büyük ihtiyaç vardır.” dedi.

Farabi Yılı Türkiye’de de Kutlanacak

“Al-Farabi Türk Dünyası için önemli bir Bilim adamı olmakla birlikte bizim ortak değerlerimiz adına da önemli bir isimdir.” diyen Metin Gündoğdu “Yaşadığı bölgelere bakıldığında önemli bir coğrafyada etkin olduğunu görürüz. İstanbul Üniversitemiz bünyesinde kurulan Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye de Al-Farabi’nin çalışmalarını araştırmak, yeni nesillere aktarmak için çalışmaktadır. Bu Araştırma Merkezinin açılmış olması iki ülke entegrasyonu adına önem arz etmektedir. 2020 Farabi Yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti olarak Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Farabi Müze Evi, ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde İstanbul ve Ankara’da çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeyi planlamaktayız.” diye konuştu.

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Mutanov Türk Kazak Kardeşliğine Katkı Sağlıyor

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “QS Ranking verilerine göre, Dünya Üniversiteler sıralamasında 207. sırada bulunan, Türk ve İslam dünyasının en iyi üniversitelerinden biri olan bu güzide kuruma Farabi’nin adının verilmesi ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi olarak anılması bu büyük ismin adının tüm dünyaya layıkıyla tanıtılması adına çok önemlidir. Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nin göstermiş olduğu bu başarı, tüm Türk ve İslam dünyası üniversiteleri için örnek teşkil etmekte ve bu başarı bizleri onurlandırmaktadır. Bu başarı kuşkusuz ki Rektör Akademik Prof. Dr. Galımkair Mutanov ve ekibinin başarısıdır. Kendisine Türkiye’deki üniversiteler ile kurmuş oldukları yakın ilişkiler ve Kazakistan ile Türkiye’nin kardeşlik birliğine yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 2020 Dünya Farabi Yılı’nı kutluyor. Medeniyet coğrafyamıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.” dedi.