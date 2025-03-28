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Güney Kore'de evlatlık skandalı

Güney Kore'de evlatlık skandalı

04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dönemin yönetimleri, "engelli ve evli olmayan annelerin çocuklarını sınır dışı etmek" için evlat edinme sürecini başlatmakla suçlanıyordu.
Dönemin yönetimleri, "engelli ve evli olmayan annelerin çocuklarını sınır dışı etmek" için evlat edinme sürecini başlatmakla suçlanıyordu.

Güney Kore, onlarca yıl önce gerçekleşen skandallarla yüzleşiyor. Kurulan devlet komisyonu, 1960 ve1990 yılları arasında batı ülkelerine evlatlık verilen yüzlerce kişinin işlemlerinde sahtecilik yapıldığını tespit etti. Komisyon başkanı, usulsüzlüklerden dönemin hükümetlerini sorumlu tuttu. Güney Koreli çocukların anneleri olmasına karşın kimsesiz olarak gösterildiği, kimlik bilgileri ve statülerinin evlatlık kurumları tarafından kasten çarpıtıldığı ortaya çıktı. Güney Kore hükümetlerininse, "Bebek başına iki bin dolar gelir sağlayan" bu kurumlara denetim ve ceza uygulamadığı tespit edildi. Güney Kore’de çoğunluğu 1970-1980 yıllarında olmak üzere yaklaşık 200 bin çocuk, Avrupa ve ABD’deki aileler tarafından evlat edinildi.


#Güney Kore
#evlatlık
#skandal

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