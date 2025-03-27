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Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 27'ye yükseldi

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 27'ye yükseldi

13:2727/03/2025, Perşembe
AA
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Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan ve halen söndürülemeyen orman yangınlarında ölü sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.
Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan ve halen söndürülemeyen orman yangınlarında ölü sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

Güney Kore'nin güneydoğusunda 21 Mart'ta başlayan ve halen söndürülemeyen orman yangınlarında ölü sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

Şu ana kadar yaklaşık 36 bin hektar ormanlık alanın yandığını aktaran yetkililer, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong ve Andong bölgelerinde 29 bin 911 olmak üzere toplam yaklaşık 37 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Andong bölgesinde bazı yerleşim birimleri kullanılamaz hale geldi.



#Güney Kore
#Yangın
#İtfaiye

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