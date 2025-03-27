Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 27'ye yükseldi

Şu ana kadar yaklaşık 36 bin hektar ormanlık alanın yandığını aktaran yetkililer, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong ve Andong bölgelerinde 29 bin 911 olmak üzere toplam yaklaşık 37 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Andong bölgesinde bazı yerleşim birimleri kullanılamaz hale geldi.