Güney Kore'den kritik uyarı: Kuzey Kore'nin kara mayınları Güney'e sürüklenebilir

Kuzey Kore'nin, provokasyon amacıyla mayınları kasıtlı olarak da nehirden sürükleyebileceği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore ordusunun "yoğun sınır çalışmaları" sırasında yaklaşık 10 mayın patlaması ve çeşitli olaylardan ötürü "çok sayıda kayıp" verdiği kaydedildi.