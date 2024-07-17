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Dünya

Güney Kore'den kritik uyarı: Kuzey Kore'nin kara mayınları Güney'e sürüklenebilir

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının sel sonucu Güney'e sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

13:33 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin gazetecilere yazılı açıklama geldi.


Açıklamada, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının, yaz yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Güney Kore'ye sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.


Kuzey Kore'nin, provokasyon amacıyla mayınları kasıtlı olarak da nehirden sürükleyebileceği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore ordusunun "yoğun sınır çalışmaları" sırasında yaklaşık 10 mayın patlaması ve çeşitli olaylardan ötürü "çok sayıda kayıp" verdiği kaydedildi.


Açıklamada, Güney Kore ordusunun, Kuzey'in olası provokasyonlarını püskürtmek için hazırlığını güçlendirdiği belirtildi.




#Kuzey Kore
#Güney Kore
#sel
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