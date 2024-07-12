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Dünya

Güney Kore ve Japonya arasında 'ada' krizi: 'Hak iddianızdan vazgeçin' diyerek resti çektiler

Güney Kore, Japonya'yı Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) "tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları"nda hak iddia etmekten vazgeçmeye çağırdı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suki; "Japonya'nın tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk kapsamında Güney Kore'nin toprağı olan Dokdo Adaları'na haksız iddiasını yinelemesini güçlü şekilde protesto ediyoruz." dedi.

12:23 - 12/07/2024 Cuma
AA
Güney Kore, Japonya'yı "Dokdo Adaları'ndaki hak iddiası"ndan vazgeçmeye çağırdı
Güney Kore, Japonya'yı "Dokdo Adaları'ndaki hak iddiası"ndan vazgeçmeye çağırdı
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suki, basına yaptığı açıklamada, Japonya'nın yayınladığı "beyaz belge"de, tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları'nda "hak iddia etmesini" reddetti.

Lim,
"Japonya'nın tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk kapsamında Güney Kore'nin toprağı olan Dokdo Adaları'na haksız iddiasını yinelemesini güçlü şekilde protesto ediyoruz."
dedi.
Japonya'ya söz konusu adalardaki hak iddiasını geri çekmesi için çağrıda bulunan Lim, Seul'un Tokyo'nun tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları'yla alakalı
"provokasyonlarına kararlıkla karşılık vereceğini"
duyurdu.

Lim, Japonya'nın tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları üzerinde hak iddiasının geleceğe dönük ikili ilişkilere yardımcı olmadığını söyledi.

Japonya Savunma Bakanlığınca bugün yayımlanan
"beyaz belge"
de, "Japonya'yı Çevreleyen Güvenlik Ortamı" başlığı altında paylaşılan haritada,
"Takeşima Adaları hakkında toprak anlaşmazlığı"
bulunduğu kaydedilmişti.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise
"Takeşima"
olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

#Güney KORE
#Japonya
#tartışmalı Dokdo/Takeşima Adaları
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