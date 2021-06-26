Dünya Gürcistan Başbakanı Türkiye stratejik ve en büyük ticaret ortağımız
ASYA

Gürcistan Başbakanı: Türkiye stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendiren Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, "Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmek için son yıllarda aktif çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız. Önümüzdeki yıllarda ortak amacımız ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Gürcistan Başbakanı: Türkiye stratejik ve en büyük ticaret ortağımız
İrakli Garibaşvili

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, parlamentoda yıllık konuşmasında milletvekillilerin komşu ülkelerle ilgili sorularını yanıtladı.

"Türkiye bizim stratejik ortağımızdır"

Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren Garibaşvili, "Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmek için son yıllarda aktif çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımızdır" dedi.

Hedef 3 milyar dolarlık ticaret hacmi

Garibaşvili şu ifadeleri kullandı: Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülke olarak ticari ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini istiyor. Önümüzdeki yıllarda ortak amacımız ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması olacak.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan’ın iş birliği

Garibaşvili, "Biz ayrıca üçlü format olarak Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan’ın iş birliğini de değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimi ile bu yıl içinde Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısını da düzenlemeyi planlıyoruz. Söz konusu toplantıda iki ülke arasındaki zaten mevcut olan tüm stratejik iş birliği konularını değerlendireceğiz" dedi.

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