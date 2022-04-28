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Dünya Guterresten Ukraynaya ziyaret 21 yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok
AVRUPA

Guterres’ten Ukrayna'ya ziyaret: 21. yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın yoğun saldırıları ve yaşanan çatışmalar sonucu büyük yıkımın yaşandığı Ukrayna’nın Bucha, Irpin ve Borodyanka kentlerini ziyaret ederek, "21. yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Guterres’ten Ukraynaya ziyaret: 21. yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok
Guterres’ten Ukrayna'ya ziyaret.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın yoğun saldırıları ve yaşanan çatışmalar sonucu büyük yıkımın yaşandığı Ukrayna’nın Bucha, Irpin ve Borodyanka kentlerini ziyaret ederek, "21. yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok" dedi.

Savaş şehirlerine ziyaret


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ukrayna’ya geçti. Genel Sekreter Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinden önce Rusya’nın yoğun bombardımanlarına maruz kalan bölgeleri ziyaret etti. Guterres’in ilk durağı, Kiev’in kuzeybatısındaki Borodyanka oldu. Rus hava saldırılarının verdiği hasarı yerinde gören Guterres, "Yıkılan binaları gördüğümde, ailemi şimdi yıkılan evlerden birinde hayal ediyorum. Torunlarımın panik içinde koştuğunu görüyorum" ifadelerini kullandı. "21. yüzyılda savaş bir saçmalık" diyen Guterres, "Savaş kötü ve bu durumları gördüğümüzde kalbimiz elbette hayatını kaybedenlerle birlikte, ailelerine başsağlığı diliyoruz. 21. yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Şuna bakın" diye konuştu.



"Burada kapsamlı bir soruşturmanın ne kadar önemli olduğunu hissediyorsunuz"


Sivil katliamlarda uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Bucha’ya geçen Guterres, bir kilisenin arkasında sivillere ait toplu mezarın bulunduğu yeri ziyaret etti. Gueterres, “Burada kapsamlı bir soruşturmanın ne kadar önemli olduğunu hissediyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni tamamen destekliyorum ve Rusya Federasyonu’na Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmayı kabul etmesi için çağrıda bulunuyorum. Ancak savaş suçlarından bahsettiğimizde, suçların en kötüsünün savaşın kendisi olduğunu unutamayız" şeklinde konuştu.
Guterres’in Borodyanka ve Bucha’dan sonra üçüncü durağı Irpin oldu. Harabeye dönen evleri gören Guterres, masum sivillerin "savaşın olduğu her yerde her zaman en yüksek bedeli ödediğini" görünce şaşırdığını söyledi. Guterres, Bucha ve Borodyanka’da olduğu gibi Irpin’de de Rusya’yı doğrudan suçlamadan veya eleştirmeden genel olarak savaştan bahsetti. Guterres, daha sonra Zelenskiy ile görüşmek üzere başkent Kiev’e döndü.

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