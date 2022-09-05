Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da hakim karşısında.

Almanya'da doğalgaz zammı protestosu: 'Kuzey Akım 2'yi açın'

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen mitingde yaklaşık 2 bin kişi doğalgaz faturalarını artıracak yeni düzenlemeyi protesto etti. Mitinge katılanlar Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği geri çekmesi, Rusya'ya karşı yaptırımları sona erdirmesi ve Kuzey Akım 2'nin faaliyete geçmesini talep etti. Reuters haber ajansına göre miting, Köln'deki Rusça konuşan diaspora grupları tarafından düzenlendi. Mitingin organizatörlerinden Elena Kolbasnikova 'Almanya kaos içinde. Bu kış nasıl hayatta kalacağız?' dedi. Haberde birkaç düzine kişiden oluşan bir grubunsa Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için Köln'ün devasa Gotik katedralinde toplandığı belirtildi.