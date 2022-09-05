Dünya Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Bulgaristanda hakim karşısında
AVRUPA

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da hakim karşısında

Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olan ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, bugün Haskovo'da mahkemeye çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Bulgaristanda hakim karşısında
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da hakim karşısında.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 gün önce Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, bugün Haskova İl Mahkemesi'ne çıkarıldı.

40 GÜN TUTUKLULUĞU TALEP EDİLDİ

  • Elleri kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Göktaş, hakkında savcılık mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Göktaş'ı savunan Bulgar avukat İvan İvanov, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bulgaristan'a yasa dışı girmekle suçlandığını belirterek, kendisinin yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyledi.

İvanov, "Arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş" dedi. Göktaş'ın duruşması sürüyor.

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için iade talebi
GÜNDEM
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için iade talebi

Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz
GÜNDEM
Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz
Seyrantepede maç başladı

Seyrantepe'de maç başladı

​Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye fiyatı açıklandı

Türkiye fiyatı açıklandı

​İşte en çok satan modelin fiyatı ve özellikleri...
Bakan Çavuşuğlu Fransız mevkidaşının yüzüne söyledi: Türkiyeyi rakip görmek doğru değil

​Muğla'daki deprem sonrası uzman isim Naci Görür'den uyarı.

​Terör örgütü PKK'nın hain planına darbe.

​Önce kurşunladı sonra boğazını kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümmete hiç tereddüt etmeden hizmet ederek hayatını sürdürdü.

Adalet Bakanlığı yeni adını açıkladı.

"Duyar duymaz buraya doğru çekiyor."

​AK Parti grup başkanvekillerinden 'engelleniyoruz' diyerek algı yapan CHP'li yöneticilere tepki

Türkiye'den 13 ülkeye ihraç ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.