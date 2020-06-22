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Dünya Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs kurulabilir
ORTADOĞU

Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs kurulabilir

PKK ile mücadelede son yıllarda farklı bir strateji izleyen Türkiye, Irak'ın kuzeyinde sınır ötesi harekat düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerde askeri varlığını devam ettiriyor. Güvenlik kaynakları, bu çerçevede PKK'dan temizlenecek Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs inşa edilebileceği bilgisini paylaştı. Öte yandan, PKK'nın Haftanin'de drone eğitim merkezinin de imha edildiği öğrenildi.

Hasan Hız Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyindeki kapsamlı harekat devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki kapsamlı harekat devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Haftanin bölgesinde 700 hedefi imha etti. Karadan da devam eden operasyonda komandolar hızlı ilerleme sağladı.

PKK İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

PKK ile mücadelede son yıllarda farklı bir strateji izleyen Türkiye, Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerde askeri varlığını devam ettiriyor.

Teröristleri sınırlarının ötesinde karşılamaya ve yok etmeye yönelik operasyonların en sonuncusu Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları oldu.

İKİ OPERASYONLA DARBE VURULUYOR

Pençe-Kartal Harekatı'nda Gara'dan Kandil'e kadar çok geniş bir coğrafyadaki PKK'ya ait 81 hedef imha edildi ve harekat başarıyla tamamlandı.

Bu operasyonun üzerinden saatler geçmemişken, Haftanin bölgesinde Pençe-Kaplan operasyonu başlatıldı. PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı bu bölge aynı zamanda, örgütün doğu ile batı arasındaki irtibatını sağlaması açısından stratejik olarak görülüyordu.

3 YENİ ÜS KURULABİLİR

Yeni Şafak'a bilgi veren güvenlik kaynakları, Haftanin'den sonra operasyonun Sinat bölgesine yoğunlaşacağını ve terörden temizlenen bu hatta 3 yeni askeri üs daha kurulacağını ifade etti.

DRONE EĞİTİM MERKEZİ VURULDU

Öte yandan, Haftanin'de PKK'lı teröristlerin 'drone eğitim merkezi' olarak kullandığı alanların F-16'lar tarafından imha edildiği de öğrenildi.

OPERASYONDA İSTİHBARAT FAKTÖRÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu operasyondaki başarılı koordinasyonu dikkat çekiyor. Özellikle MİT'in sahadaki kaynaklarından aktarılan bilgiler sayesinde, PKK'nın mühimmat depoları ve karargahları nokta atışıyla vuruluyor.

Pençe-Kartal Harekatı'nın şifreleri: TSK-MİT koordinasyonu PKK'nın korkulu rüyası oldu
OYNAT 04:00
Pençe-Kartal Harekatı'nın şifreleri: TSK-MİT koordinasyonu PKK'nın korkulu rüyası oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gerçekleştirdiği dev askeri tatbikatın üzerinden 72 saat geçmemişken, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine ağır darbeler vurdu. PKK'nın çok geniş bir coğrafyaya yayılan karargahları, silah depoları ve barınma yerleri imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki derin koordinasyon örgütün korkulu rüyası olurken, düzenlenen harekat dost ve düşman ülkelere adeta mesaj niteliğinde.

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