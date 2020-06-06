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Dünya Hafter kontrolündeki Şerare Petrol Sahasına silahlı saldırı
AFRİKA

Hafter kontrolündeki Şerare Petrol Sahası'na silahlı saldırı

Libya'nın güneyinde, General Halife Hafter'e bağlı birliklerin kontrolünde bulunan en büyük petrol sahası Şerare'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya petrol sahası muhafızlarının silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını aktaran kaynak, petrol sahasında herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığını ve saldırganların sahaya giremediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Şerare Petrol Sahası, önemli ölçüde petrol üretimi sağlıyor.
Şerare Petrol Sahası, önemli ölçüde petrol üretimi sağlıyor.

Libya'nın güneyinde, General Halife Hafter'e bağlı birliklerin kontrolünde bulunan en büyük petrol sahası Şerare'ye silahlı saldırı düzenlendi.

Güvenlik yetkililerinden ismini vermek istemeyen bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Şerare Petrol Sahası'nın doğu cephesine silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıya petrol sahası muhafızlarının silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını aktaran kaynak, petrol sahasında herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadığını ve saldırganların sahaya giremediğini belirtti.

Kaynak, Hafter milislerinin dün geceden beri petrol sahası çevresine silahlı araçlar yerleştirdiğini ve saha içindeki güçlere takviye destek ulaştığını kaydetti.

Şerare, Libya'nın güneyindeki "kara altın" deposu

Günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle Libya'nın toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare, ülkenin güneyinde yer alıyor.

Aralık 2018'de silahlı grupların yerel halkla birlikte petrol sahasına girmesiyle, Libya'da petrol üretimini ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare'de üretimi durdurmuştu.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba bağlı güçler, şubat ayı ortasında Şerare'yi çatışmasız biçimde ele geçirdiğini açıklayarak, Libya Ulusal Petrol Kurumuna sahada üretimin yeniden başlaması için birkaç kez çağrı yapmıştı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Hafter, Mart 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, söz konusu petrol sahasında üretimin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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