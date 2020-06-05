BAE'nin yüz milyonlarca dolar harcadığı silahlar Libya ordusunun eline geçti

​BAE'nin gönderdiği ve Hafter milislerinin silah depolarından çıkan silahların miktarı ile niteliği, şaşkınlık uyandırdı.

Libya ordusu, son 72 saat içinde Hafter milislerine karşı üst üste büyük başarılara imza attı. Hafter milislerini başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'ndan çıkan ordu birlikleri, Trablus il sınırlarının tamamı ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladı.

Libya'da Hafter milislerini uluslararası alandaki mali, askeri, siyasi ve diplomatik anlamda en koyu biçimde destekleyen petrol zengini BAE'nin milislere sağladığı gelişmiş çok sayıda silah, Libya ordusunun eline geçti.

DÜNYA Hafter milisleri kenti terk etti

Libya ordusunun ele geçirdiği silah depolarından, BAE'nin milislere sağladığı, "Manpad" olarak da bilinen stratejik FN-6 güdümlü hava savunma füzesi çıktı.

Aynı şekilde depolarda kutular içinde havan ve grad füzeleri, havan fünyelerinin yanı sıra yine stratejik ve gelişmiş bir silah SPG-9 geri tepmesiz tanksavar roketi, ve Cornet tipi güdümlü tanksavar roketi çıktı.

Hafter milislerine sağlanan çok sayıda sayıda havan topu, çekili obüs, roket, uçaksavar ve top bataryaları dikkati çekti.

DÜNYA Libya ordusu, Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizledi

Ayrıca, Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun paylaştığı görüntülerde, Hafter milislerine telsizden gelen talimatta geri çekilirken "geride kalan araçları yakmaları emri" verildiği yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hangar benzeri bir yere giren Libya hükümet güçlerinin onlarca zırhlı aracın yanmış görüntülerine ulaştıkları görüldü.

Ayrıca, Libya ordusunun Hafter milislerinden kurtardığı bir helikopter pistinde Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminden kalma çok sayıda helikopteri milislerden geri aldığı dikkati çekti.

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Libya hükümet kaynakları, Libya ordusunun bugün milislerden arındırdığı Terhune vilayetinde, ilk belirlemelere göre onlarca tank, zırhlı araç ve silah depolarına el koyduğu belirtildi.

Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) 18 Mayıs'ta Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdiği dönemde BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı 9 Pantsir hava savunma sistemini imha etmişti.

Ayrıca, ordu birlikleri üssü ele geçirdiklerinde çalışır durumda bir Pantsir tipinde hava savunma sistemini ele geçirmişti. Bunlardan bir tanesinin tedarik fiyatı 14,7 milyon dolar olarak biliniyor.

OYNAT 01:01 Libya ordusu Hafter milislerinin bıraktığı mühimmatları ele geçirdi Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlı milislerin bıraktığı kamufle edilmiş topçu bataryaları, araçlara monte edilmiş çok namlulu roketatarlar ve mühimmatların yanı sıra tanklar da ele geçirdi. BiP'te paylaş

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BAE'nin Hafter'e desteği

BAE, 2014'ten bu yana Libya'da yönetimi darbe ve silah zoruyla ele geçirmek için çabalayan Hafter'e, mali, askeri ve siyasi desteğiyle tartışmalı bir rol oynadı.

Yemen, Sudan ve Afrika Boynuzu ülkelerinde benzer politikalarıyla öne çıkan Abu Dabi yönetiminin, Hafter'e gizli biçimde verdiği "mali, diplomatik, halkla ilişkiler" desteklerinin yanı sıra, milislere sağladığı "askeri teçhizat" takviyesi, bağımsız uluslararası araştırma kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in (BM) raporlarına yansımıştı.

BAE'nin yönetimindeki Bingazi yakınında el-Hadim Askeri Hava Üssü'nde, Emirlikler'e ait savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının, Libya'daki sivil noktaları vurduğu saldırılar BM raporlarında da aydınlatılmıştı.

Libya'yı izleyen çok sayıda uzman, "BAE'nin yıkıcı müdahalesine karşı uluslararası kayıtsızlığın Libya'daki çözüm arayışlarını akamete uğrattığı" değerlendirmesini yapıyor.