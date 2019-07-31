Hafter Trablus'a dış destekli hava saldırısı hazırlığında

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Batı Askeri Bölgesi komutanlarından Usame Cuveyli, Halife Hafter'in başkent Trablus'a dışarıdan alacağı destekle hava saldırıları düzenleyeceği yönünde istihbarat aldıklarını belirtti.

UMH'nin başlattığı "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasında yayımlanan röportajında, "Başkent Trablus'a dışarıdan sağlanacak destekle hava saldırısı düzenleneceğine ilişkin istihbarat aldık" diyen Cuveyli, bahsi geçen dış destekle ilgili ise detaylı bilgi vermedi.

Cuveyli, muhtemel saldırıya "beklenmedik" şekilde karşılık verileceğini ifade etti.

Giryan'daki füzelere ilişkin Paris'ten açıklama bekleniyor

Trablus'un güneyindeki Giryan kentinde Hafter güçlerine ait bir kampta ele geçirilen Fransız füzelerine ilişkin Paris'ten resmi açıklama talep ettiklerini aktaran Cuveyli, şunları kaydetti:

"Fransızlar, silahların kullanılamaz durumda olduğunu ve imha edileceğini söyledi. Ancak Libya çöplük değil, bu inandırıcı bir ifade değil."

El-Cefra Hava Üssü

Cuveyli ayrıca Libya'nın çöl bölgesinde bulunan ve geçen cuma günü UMH güçlerince hava saldırısı düzenlenen El-Cefra Hava Üssü'nde Sudanlı çok sayıda paralı asker ve dış güçlere bağlı militanlar olduğunu ifade etti.

Hafter güçlerini "çete" şeklinde nitelendiren Cuveyli, çöl bölgesindeki El-Vutya ve El-Cefra'nın Hafter güçlerince kullanılan iki ana üs olduğunu ancak Hafter güçlerinin Suhoy ve MIG tarzı uçaklar için kullandığı El-Vutya Üssü'nün yaşanan bir kaza sonrası şu an hizmet dışı olduğunu söyledi.

Beni Velid Havalimanı konusunda uyardı

UMH komutanı ayrıca Hafter'in başkent Trablus'a yönelik saldırılarda kullandığı Beni Velid Havalimanı'nın önemine de değindi.

Cuveyli, önceden insani durumlar için kullanılan havalimanının askeri gerekçeler, mühimmat ve paralı asker sevkiyatında kullanılmaya devam etmesi durumunda UMH birlikleri tarafından hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Zintanlı komutan Usame Cuveyli ile Misrata birlikleri, Hafter'in Trablus'u kontrol etmesi önünde iki büyük engel teşkil ediyor.

UMH'den dün yapılan açıklamada, dört aydır Trablus'a yönelik saldırılarına devam eden Hafter güçlerine ait mevzilere 4 hava saldırısı düzenlendiği duyurulmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in operasyona başladığı 4 Nisan'dan 5 Haziran'a kadarki çatışmalarda ülkede binden fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 5 bin 500 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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