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Dünya Haftere isyan Darbeci Hafterin sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı
ORTADOĞU

​Hafter’e isyan: Darbeci Hafter'in sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı ​

Hafter’e isyan: Darbeci Hafter'in sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı

Libya’da darbeci general Hafter’in kalelerinde isyan büyüyor. Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde halk sokaklara döküldü. Bingazi’de darbeci generale bağlı sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı. Hafter milisleri, ağırlaşan hayat şartlarını protesto eden göstericilere ateş açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya’da darbeci general Halife Hafter’in elinde bulunan bölgelerde isyan büyüyor. Hafter’in kontrolündeki doğu kentlerinde, ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler üçüncü gününde de devam etti. Hafter’in kalesi konumundaki Bingazi’nin ardından Merc ve Beyda kentlerinde de halk ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Ülkede yayın yapan “February” kanalına göre, Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde gece saatlerinde sokaklara çıkan göstericiler, başta elektrik kesintileri olmak üzere, yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

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SÖZDE HÜKÜMET BİNASI YAKILDI

Bingazi’de darbeci generale bağlı sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı. Afrika kıtasının en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya’nın tüm şehirlerinde, günde 20 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Hafter, ülke petrolünü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı koz olarak kullanmak için kontrol ettiği doğu bölgelerindeki petrol kuyularını ve tesislerini ocak ayından bu yana kapalı tutuyor.

10 MİLYAR DOLAR ZARAR

Hafter milislerinin petrol üretim ve ihracatını durdurması nedeniyle ekonomisinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan petrol gelirlerinden mahrum kalan Libya’nın, yıl başından bu yana yaklaşık 10 milyar dolar zarar ettiği belirtiliyor.

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Göstericilere ateş açtılar

Bingazi

Libya’da darbeci general Halife Hafter’in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etmek isteyen göstericilere milislerce ateş açıldı. Ülkede yayın yapan “February” kanalına göre, Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde gece saatlerinde sokaklara çıkan göstericiler, başta elektrik kesintileri olmak üzere, yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti. Merc’de Hafter milislerine ait bir emniyet binasının önünde toplanan göstericilere milislerce ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.

Yatırım için Türkiye’yi bekliyoruz

  • Libya’daki Köroğlu Türkleri, Türkiye’nin altyapı yatırımlarını bekliyor. Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü Mustafa El Sagezli, “Biz Köroğlu Türkleri olarak 1551’den bu yana oradayız ve oradaki yerel unsurlarla birlikte Libya halkının bir parçasıyız. Libya’nın şu anda çok ciddi altyapı yatırımına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’den Libya’nın kalkınmasında bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz” dedi.

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