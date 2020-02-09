Dünya Hafteri kör ettik
ORTADOĞU

Hafter’i kör ettik

Savaş baronu Hafter, meşrû UMH’ye saldırırken artık eskisi kadar rahat değil. Türkiye’nin gönderdiği savunma sistemleri Hafter saflarındaki BAE ve Mısır uçaklarını operasyon yapamaz hale getirdi. Sahada sıkışan milislere BAE desteği ise hızlandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler nezdinde meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) çağrısı üzerine bu ülkeye askeri destek vermek üzere Libya’ya giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları sahadaki tabloyu değiştirdi. Türkiye’nin sevk ettiği hava savunma sistemleri ve elektronik karıştırıcılar sayesinde terörist Hafter saflarındaki BAE ve Mısır uçakları artık Trablus-Misrata hattına istediği gibi saldıramıyor. Türk silahları, BAE askerlerinin kontrolündeki insansız hava araçlarının etkinliğini de büyük ölçüde azalttı. Hafter şimdi yalnızca havan topu ve karadan karaya kısa menzilli füzelerle saldırılar gerçekleştirebiliyor. Bu silahlarla şimdiye dek onlarca kez taciz edilen Trablus’taki Mitiga Havalimanı’na dün yine Grad füzesi düştü. Türkiye’den UMH’ye verilen tespit cihazları, saldırı noktasını saniyeler içinde belirleyerek Hafter güçlerinin kullandığı Grad bataryalarını karşı bir operasyonla imha etti. Bir süre uçuşa kapatılan Mitiga Havalimanı kısa sürede yeniden çalışmaya başladı.

Darbeci Hafter

ANINDA İMHA EDİLDİ

UMH güçlerinin Ayn Zara Bölge Komutanı Yusuf el-Emin, Türkiye’den aldıkları sistemler sayesinde uçak ve İHA’ların yerini radarla kolaylıkla tespit edebildiklerini, Mitiga’ya yapılan roketli saldırının ardından füzenin fırlatıldığı noktanın da belirlenip ateş altına alındığını kaydetti. Sözde ateşkese rağmen BAE, Mısır, Fransa, Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerin desteklediği Hafter saldılara devam ederken, sahada UMH’nin ‘Öfke Volkanı’ operasyonları da sürüyor. Hafter, imha edilen onlarca kara aracının yanında son bir yılda en az 17 savaş uçağı ve insansız hava aracını kaybetti. ‘Petrol kuyularının güvenliği’ yalanıyla kandırıp Libya’ya getirdiği Sudanlı milislerin isyanı sonrası bunları yeniden Abu Dabi’ye götürmek zorunda kalan BAE, bir yandan Hafter’e yeni paralı asker bulma arayışına girerken aynı zamanda silah-mühimmat sevkiyatına da hız verdi.

Günde 3 uçak

Radar görüntüsü
  • Ülkede sözde ateşkesin başladığı 12 Ocak’tan beri BAE’nin Libya doğusundaki Bingazi’ye gönderdiği askeri kargo uçağı sayısı 40’a ulaştı. Hava trafiği gözlemcileri, 12-26 Ocak tarihlerinde BAE’deki askeri havalimanlarından havalanan 37 kargo uçağının Libya’ya doğru yol aldığını paylaştı. Gözlemciler, günde 2-3 sefer yapan bu kargo uçaklarının bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştığını, bazılarının ise Libya’nın doğusu ve Mısır’ın batısındaki askeri hava üslerine inişinin kaydedildiğini belirtti. Tespit edilen son kargo seferi ise önceki akşam gerçekleşti. BAE’nin Abu Dabi kentindeki askeri havalimanından kalkan üç kargo uçağının Libya’nın doğusu yönünde hareket ettiği gözlendi. Bu uçaklarla birlikte 12 Ocak’tan bu yana yapılan kargo uçuşu sayısı 40’ı buldu. İntikal işlemleri için genellikle dünyanın en büyük kargo uçaklarından Antonov An-124 tipi uçak kullanılıyor. Ukrayna yapımı bu uçaklar tek seferde 150 ton malzeme taşıyabiliyor.

MHP lideri Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya sert tepki: İşgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır
GÜNDEM
MHP lideri Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya sert tepki: İşgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır


Komando sınırı geçti

Komando sınırı geçti

​İdlib'e bin araçlık silah ve mühimmatla, 4 bin asker sevk edildi.
PKK’lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

PKK’lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

​Yaralı kurtulanlar kamplara götürülüp zindanlara zincirleniyor.
İşgalci İsrailyeni harita hazırlıyor

İşgalci İsrail
yeni harita hazırlıyor
ABD ve İsrail'in planını <br>1992'de anlatmıştı

ABD ve İsrail'in planını
1992'de anlatmıştı

Merhum Erbakan, geleceğe adeta ışık tutmuştu.
Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

Gülen’e ABD ajanı dedi hedef oldu

FETÖ haraç alamayınca mafya lideri Yasak'ın üç ülkeye girişine engel oldu.
Trump intikam almaya başladı

Trump intikam almaya başladı

​Kendi aleyhinde ifade veren üç ismi görevden aldı.
Hafter’i kör ettik

Hafter’i kör ettik

​Türkiye'nin gönderdiği sistemler, Hafter uçaklarını engelliyor.
Türkiye'nin<br>siber gücü

Türkiye'nin
siber gücü

Siber saldırıları önleme merkezi USOM, pazartesi günü açılacak.
İnceleme<br>bitti enkaz kalktı

İnceleme
bitti enkaz kalktı

​ABD'den gelen Boeing ekibi çalışmalarını bitirdi.
İstanbul<br>kara kavuştu

İstanbul
kara kavuştu

​Soğuk hava dalgası bugün de devam edecek.
Taşıma<br>fiyatları fırladı

Taşıma
fiyatları fırladı

Elazığ'da ​bazı nakliye firmaları taşıma fiyatlarını 2 katına çıkardı.
Mehtap'ı<br>kim öldürdü?

Mehtap'ı
kim öldürdü?

Ateş'in otomobilden atılmış olma şüphesi ön plana çıkıyor.
Kamudaki<br>insan kaynağına<br>dijital takip

Kamudaki
insan kaynağına
dijital takip

​Kamuda personelin pozisyonunu ve şartlarını takip eden sistem kurulacak.
Görüşmeler devam edecek

Görüşmeler devam edecek

​Dışişleri'nden Rus heyetle görüşme sonrası açıklama.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Komandolar sınırda

Komandolar sınırda

​Suriye sınırına takviye yapıldı.
Akıncı'ya Lefkoşeli <br>profesörden alkışlanacak yanıt

Akıncı'ya Lefkoşeli
profesörden alkışlanacak yanıt

Profesör Gözügüzelli, Türklere de seslendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.